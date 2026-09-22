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Salı günü hangi diziler var? 22 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?

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Salı günü hangi diziler var? 22 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Dizilerin yeni bölümü bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 22 Eylül 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 22 Eylül 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: A.B.İ.

Kanal D: Haysiyet

Show TV: Sevdan Bir Ateş

NOW TV: Anne Yarısı

Star TV: Tuzlu Kahve

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 EYLÜL

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş maçı 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali

21.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

01.40 Seksenler

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