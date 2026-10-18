Salak ile Avanak filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Arıcı Salak ile Avanak filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Salak ile Avanak filmi oyuncuları kim, konusu ne soruları, filmi izlemeye hazırlananların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peter Farrelly'nin yönettiği 1994 yapımı film, iyi kalpli ama bir o kadar saf iki arkadaşın, unutulan bir çantayı sahibine teslim etmek için çıktıkları komik yolculuğu anlatıyor. Kadroda Jim Carrey ve Jeff Daniels'ın yanı sıra Lauren Holly de yer alıyor. Salak ile Avanak'ın konusu ne? Tüm detaylar haberimizde…

SALAK İLE AVANAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Salak ile Avanak filminin çekimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Hikâyenin başladığı şehir olan Rhode Island'ın başkenti Providence'ta çeşitli sahneler çekildi. Filmin karlı dağ kasabası sahneleri ise ağırlıklı olarak Utah eyaletindeki Park City ve Salt Lake City çevresi ile Colorado eyaletinde çekildi. Filmde lüks bir otel olarak görülen yapı, Colorado'nun Estes Park kasabasındaki tarihi Stanley Hotel oldu. Bu otel, Stephen King'in "The Shining" romanına ilham vermesiyle de biliniyor.

SALAK İLE AVANAK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Salak ile Avanak filminin çekimleri 1994 yılında yapıldı. Film, aynı yılın aralık ayında ABD'de vizyona girdi. Düşük bir bütçeyle çekilen yapım, dünya genelinde büyük bir gişe başarısı elde ederek 1990'ların en çok izlenen komedi filmlerinden biri oldu.

SALAK İLE AVANAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Providence'ta limuzin şoförü olarak çalışan Lloyd Christmas ile köpek bakım işi yapan arkadaşı Harry Dunne'ın hikâyesini anlatıyor. Lloyd, havalimanına götürdüğü güzel yolcusu Mary Swanson'a ilk görüşte âşık olur. Mary'nin havalimanında bıraktığı çantayı unuttuğunu düşünen Lloyd, çantayı ona geri vermek için Harry ile birlikte Aspen'e doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Ancak ikili, çantanın içinde bir fidye parası bulunduğundan ve peşlerine tehlikeli adamların düştüğünden habersizdir. Saf ve sakar iki arkadaşın yol boyunca yaşadığı birbirinden komik olaylar, filmi kuşaklar boyu sevilen bir klasiğe dönüştürdü.

SALAK İLE AVANAK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Jim Carrey: Lloyd Christmas

Jeff Daniels: Harry Dunne

Lauren Holly: Mary Swanson

Karen Duffy: J.P. Shay

Mike Starr: Joe Mentalino

Charles Rocket: Nicholas Andre

Victoria Rowell: Beth Jordan

SALAK İLE AVANAK FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Salak ile Avanak'ın yönetmenliğini Peter Farrelly üstlendi. Filmin senaryosu Peter Farrelly, Bobby Farrelly ve Bennett Yellin tarafından yazıldı. Farrelly kardeşler, bu filmin ardından "Kingpin" ve "Kafa Kafaya" gibi komedi yapımlarıyla da tanındı.

SALAK İLE AVANAK'IN DEVAM FİLMİ VAR MI?

Evet. Filmin orijinal kadrosuyla çekilen devam filmi, 2014 yılında "Dumb and Dumber To" adıyla vizyona girdi. Jim Carrey ve Jeff Daniels'ın yeniden bir araya geldiği yapım, ilk filmden yaklaşık 20 yıl sonra Lloyd ve Harry'nin yeni maceralarını konu aldı.