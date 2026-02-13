Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hangi partiden, Yusuf Alemdar hangi partili?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hangi partiden, Yusuf Alemdar hangi partili?
Güncelleme:
Sakarya'da yerel yönetimle ilgili en çok merak edilen konuların başında belediyenin siyasi kimliği geliyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hangi partiden olduğu ve mevcut başkan Yusuf Alemdar'ın hangi siyasi partiyi temsil ettiği vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.

" Sakarya Büyükşehir Belediyesi hangi partiden, Yusuf Alemdar hangi partili?" sorusu, hem yerel siyasetle ilgilenenler hem de Sakarya'da yaşayan vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun ilgi görüyor.

YUSUF ALEMDAR HANGİ PARTİLİ?

Türk siyasetinde uzun yıllardır yer alan Yusuf Alemdar, AK Parti saflarında siyaset yapan bir isimdir. Hem parti teşkilatlarında hem de yerel yönetimlerde üstlendiği görevlerle dikkat çekmiştir.

YUSUF ALEMDAR'IN HAYATI VE EĞİTİMİ

1966 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Yusuf Alemdar, üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başladı. Daha sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olarak eğitim hayatını tamamladı. Mezuniyetinin ardından uzun yıllar ticaretle uğraştı.

SİYASİ KARİYERİNE GİRİŞİ

Yusuf Alemdar'ın aktif siyasi hayatı 1988 yılında başladı. Parti teşkilatlarında farklı kademelerde görev aldıktan sonra, 2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı oldu. Bu görevini 2009 yılına kadar sürdürerek Sakarya siyasetinde önemli bir aktör haline geldi.

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

2009 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçilen Alemdar, bu görevdeki performansıyla dikkat çekti. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de halkın desteğini alarak yeniden Serdivan Belediye Başkanlığı görevine getirildi. Üç dönem boyunca ilçede çeşitli projelere imza attı.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLMASI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu sonuçla birlikte siyasi kariyerinde yeni bir döneme giren Alemdar, Sakarya genelinde yürütülecek projelerin başına geçti.

ÖZEL HAYATI

Yusuf Alemdar evli ve iki çocuk babasıdır. Aile hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Alemdar, özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmaktadır.

