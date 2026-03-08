Sahtekarlar neden yok, Sahtekarlar günü mü değişti? Sahtekarlar final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

"Peki, Sahtekarlar dizisi neden artık yok? Final bölümü yayınlandı mı?" gibi sorular, dizi severlerin en çok merak ettiği konular arasında. Yapımın yeni bölümü hakkında resmi açıklamalar ve yayın takvimi haberimizde derlendi.

SAHTEKARLAR DİZİSİ NEDEN YAYINLANMADI?

8 Mart akşamı "Sahtekarlar" dizisinin yeni bölümü ekranlarda yer almadı. Bunun nedeni, dizinin yayın gününde yapılan değişiklik oldu. Daha önce Pazar akşamları yayınlanan yapım artık Cumartesi günleri ekrana geliyor. Bu değişiklik nedeniyle 8 Mart Pazar günü yayın akışında dizinin yerine "Doktor Başka Hayatta" dizisi yayınlandı.

SAHTEKARLAR DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

"Sahtekarlar" dizisi için resmi olarak final kararı alındı. Yapım, 22. bölümle birlikte ekranlara veda edecek. Final bölümü yayınlandıktan sonra dizi, izleyicilerle buluşmayı sona erdirecek.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Dizinin son bölümünde Ertan ve Asya arasında alınan karar, her iki karakterin hayatında önemli gelişmelere yol açtı. Asya'nın boşanma talebiyle ilişkideki mesafe arttı, geçmişte kapanmış gibi görünen bazı olaylar tekrar gündeme geldi.

Ertan ve Asya, yaşananlara rağmen birlikte çalışmaya devam ederken büyük bir suç örgütüyle karşı karşıya olduklarını fark etti. Ortaya çıkan yeni ipuçları, hikayenin seyrini değiştirdi ve heyecanı artırdı.

Aynı bölümde Taha ve Simla'nın karşılaştığı beklenmedik gelişmeler, ikiliyi önemli bir kararın eşiğine getirdi. Feray'ın fark ettiği bir detay ise uzun süredir gizli kalan bir gerçeğin ortaya çıkabileceğini gösterdi.