"Bu hikayede herkes sahtekar" mottosuyla yola çıkan ve yeni sezonda çok konuşulması beklenen dizide, bir tarafta mesleklerinde bazen sınırları zorlayan baba-oğul avukatlar Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz), diğer tarafta ise ailesini geçindirmek için çeşitli riskli işlere giren Asya'nın (Hilal Altınbilek) hayatı anlatılıyor. Peki, Sahtekarlar 19. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

SAHTEKARLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertan, duygularının peşinden gider ve Asya ile ilişkisinde yeni bir sayfa açar. Aralarındaki bağ güçlenir, yakınlaşır; ancak Asya'nın içinde büyüyen fedakârlık duygusu, bu mutluluğa sessiz bir gölge düşürür.

Annesi onu bir tarafa, Asya'sı öbür tarafa çeker. Ertan tereddüt etmez, aşkını seçer. Ama bu seçim, Asya'nın omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırır.

Tam bu sırada İbrahim, hiç beklenmedik bir hamle yapar. Takıntı haline getirdiği ilişkisinin defterini kapatır; ama kapanan bir kapı, başka bir kapıyı ardına kadar açar. Hidayet, Asya'yı karşısına oturtur ve İbrahim'le evlenmesini ister. Duygular ve hesaplar iç içe geçer; artık hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir.

SAHTEKARLAR 19. BÖLÜMLİNKİ VAR MI?

Sahtekarlar bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.

SAHTEKARLAR KONUSU NE?

Dizi, ülkenin önde gelen avukatlarından biri olan Ertan'ın, saygın iş insanı Hidayet Kutman'ın kritik bir davasını kazanmak için Reyhan'dan yardım istemesiyle başlar. Reyhan, yoksulluk içinde büyümüş fakat sahtekarlıkta usta biridir ve bu tehlikeli iş birliği ikisini de büyük bir oyunun içine çeker.