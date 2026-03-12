Haberler

Sahte mühürlü APP plakalar nasıl anlaşılır? Plakanın orijinal olduğunu nasıl anlarız? Plaka orijinal mi, APP mi nasıl anlaşılır?

Sahte mühürlü APP plakalar nasıl anlaşılır? Plakanın orijinal olduğunu nasıl anlarız? Plaka orijinal mi, APP mi nasıl anlaşılır?
Güncelleme:
Türkiye'de araç sahipleri için plaka sadece bir tanımlama aracı değil, aynı zamanda yasal sorumlulukların da en önemli göstergesidir. Son yıllarda özellikle APP plaka olarak adlandırılan standart dışı veya sahte mühürlü plakaların trafikte görülme sıklığı artmış, bu durum hem sürücüler hem de denetleyici kurumlar için ciddi riskler doğurmuştur. Peki, Sahte mühürlü APP plakalar nasıl anlaşılır? Plakanın orijinal olduğunu nasıl anlarız? Plaka orijinal mi, APP mi nasıl anlaşılır? Detaylar...

Türkiye'de son yıllarda trafik denetimlerinin artmasıyla birlikte araç plakaları da yeniden gündemin merkezine oturdu. Özellikle APP plaka olarak bilinen standart dışı plakalar, estetik görünüm nedeniyle bazı araç sahipleri tarafından tercih edilse de hukuki açıdan ciddi yaptırımlara neden olabiliyor. 2026 itibarıyla sahte veya yetkisiz basılmış plaka kullanan sürücülere 140.000 TL'ye kadar para cezası, ehliyete el koyma ve aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar uygulanabiliyor. Peki, Sahte mühürlü APP plakalar nasıl anlaşılır? Plakanın orijinal olduğunu nasıl anlarız? Plaka orijinal mi, APP mi nasıl anlaşılır? Detaylar...

PLAKANIN ORİJİNAL OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

Bir plakanın orijinal olup olmadığını anlamak için birkaç temel kriter vardır. Türkiye'de resmi araç plakaları, trafik tescil sistemi tarafından kayıt altına alınır ve yalnızca yetkili kurumlar tarafından üretilir.

1. Şoförler Odası (TŞOF) Soğuk Mührü

Orijinal plakalarda en önemli güvenlik unsurlarından biri soğuk damga (mühür) olarak bilinen kabartmadır.

Bu mühür genellikle plakanın üzerinde küçük bir kabartma şeklinde bulunur ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılır.

Eğer plakanızda:

Kabartma mühür yoksa,

Mühür silik veya sahte görünüyorsa,

Yazılar okunamayacak kadar düzensizse plakanın yetkisiz bir yerde üretilmiş olma ihtimali yüksektir.

2. Reflektif Zemin ve Hologram

Orijinal plakaların zemininde özel reflektif boya bulunur. Bu boya, gece far ışığında veya kamera sistemlerinde plakanın kolayca okunmasını sağlar.

Ayrıca plakanın yüzeyinde:

Dalgalı reflektif desenler,

Mikro yazı içeren güvenlik alanları,

TR ibaresi bulunan yansıtıcı zemin bulunur. Bu özellikler yoksa plaka büyük ihtimalle standart dışıdır.

3. Standart Ölçüler ve Yazı Karakteri

Resmî plakalarda yazı karakterleri ve ölçüler Karayolları Trafik Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Standart ölçüler genellikle:

Otomobil : 520 × 110 mm

Kısa plaka: 340 × 110 mm

Motosiklet: 150 × 240 mm şeklindedir.

Bu ölçülerden farklı olan plakalar çoğu zaman APP plaka olarak değerlendirilir.

4. QR Kod ve Yeni Nesil Güvenlik İşaretleri

Son yıllarda bazı plakalar üzerinde karekod veya dijital güvenlik işaretleri de kullanılmaktadır. Bu işaretler plakanın kayıtlı olduğunu doğrulamayı kolaylaştırır.

SAHTE MÜHÜRLÜ APP PLAKALAR NASIL ANLAŞILIR?

APP plakaların en dikkat çekici özelliği estetik görünümleridir. Ancak birçok üretici, plakanın resmi görünmesi için sahte mühür de basabilmektedir. Bu nedenle yalnızca mühür bulunması plakanın yasal olduğu anlamına gelmez.

1. Yazı Fontu Standarttan Farklıdır

APP plakaların en belirgin özelliği kalın ve sıkışık yazı karakterleri kullanılmasıdır.

Örneğin standart bir plaka:

34 ABC 123 şeklinde açık aralıklarla yazılır.

APP plakalarda ise harfler genellikle daha kalın ve birbirine yakın görünür:

34ABC123

Bu durum plakanın kameralar tarafından okunmasını zorlaştırdığı için yasaklanmıştır.

2. Sahte veya Taklit Mühür Kullanımı

Bazı APP plaka üreticileri plakanın üzerine taklit mühür basabilir.

Sahte mühürlerde genellikle şu özellikler görülür:

  • Kabartma derinliği düzensizdir
  • Mühür plakanın yanlış bölümünde bulunur
  • Yazı veya semboller standart değildir
  • Gerçek mühürler ise belirli bir kalıpla basılır ve simetrik görünür.

3. Alüminyum Kalitesi ve Kabartma Farkı

Orijinal plakalar belirli dayanıklılık standartlarına göre üretilir.

APP plakalar ise çoğu zaman:

  • Daha ince metalden yapılır
  • Kabartmaları daha belirgindir
  • Plakanın yüzeyi daha parlak veya pürüzsüz görünür
  • Bu detaylar dikkatli incelendiğinde kolayca fark edilebilir.

4. Kamera Sistemlerinde Okuma Sorunu

APP plakalar KGYS, EDS ve radar sistemlerinin plakayı doğru okumasını zorlaştırabilir. Bu nedenle trafik otoriteleri bu plakaların kullanımına karşı ciddi yaptırımlar uygulamaktadır.

APP PLAKA KULLANMANIN RİSKLERİ VE CEZALARI

Standart dışı plaka kullanımı yalnızca estetik bir tercih değildir; ciddi hukuki sonuçları olabilir.

2026 yılı itibarıyla Türkiye'de:

Standart dışı plaka kullanımı: para cezası ve düzeltme zorunluluğu

Sahte veya mühürsüz plaka kullanımı: 140.000 TL'ye kadar ceza

Tekrarı halinde: 280.000 TL'ye kadar ceza

Ehliyete el koyma ve trafikten men gibi yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Ayrıca sahte mühürlü plaka kullanımı bazı durumlarda Türk Ceza Kanunu kapsamında resmî belgede sahtecilik suçuna da girebilir.

