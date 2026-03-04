Sahipsizler final mi yapıyor, bitiyor mu, Sahipsizler neden final yapıyor?

Televizyon dünyasında bir yaprak dökümü daha yaşanıyor ve bu kez oklar sevilen diziye çevrildi. Büyük bir merakla takip edilen Sahipsizler neden final yapıyor? Özellikle son haftalarda reyting sonuçlarında yaşanan değişimlerin ardından dizinin akıbeti netleşmeye başladı. İzleyicilerin "Sahipsizler bitiyor mu?" araştırmaları devam ederken, hikayenin nasıl bir sonla noktalanacağı ve final tarihinin ne zaman olacağı belli oldu. İşte dizinin hayranlarını üzecek o kararın perde arkası ve final bölümü detayları...

SAHİPSİZLER FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Anne ve babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin İstanbul'un acımasız çarkları arasındaki hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler dizisi final yapıyor. Hazal Subaşı ve Kaan Miraç Sezen gibi başarılı isimlerin başrolünü paylaştığı yapım, bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan 51. bölümüyle izleyicisine son kez veda edecek. İki sezon boyunca dram ve umudu harmanlayan dizi, başladığı noktaya, yani ormandaki o sığınak evlerine geri dönerek hikayeyi tamamlıyor.

SAHİPSİZLER NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin sadık izleyicilerini üzen bu kararın arkasında, televizyon dünyasının değişmez kuralları yatıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sahipsizler neden final yapıyor sorusunun temelinde artan yapım maliyetleri bulunuyor. OGM Pictures imzalı dizinin her hafta yüksek prodüksiyon giderleri nedeniyle mali açıdan sürdürülebilirliğini yitirmesi ve beklenen reklam gelirlerinin bu giderleri karşılayamaması, Star TV ve yapım şirketini final kararı almaya itti.

SAHİPSİZLER FİNALİNDE NELER OLACAK?

Dizinin 51. bölüm finalinde, Azize ve kardeşlerini bekleyen son, izleyicileri hem hüzne boğacak hem de gülümsetecek:

Yeni Bir Hayat: Azize ve Devran, bekledikleri bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşarken, aile içindeki eski buzlar Zeliha'nın doğumuyla tamamen eriyecek.

Geçmişle Yüzleşme: Yavuz, yaptığı hataların bedelini ödemek için adalete teslim olurken Cemo'nun özgürlüğünün önünü açacak.

Ormana Dönüş: Özgürlüğüne kavuşan Cemo, Melis ile birlikte her şeyin başladığı ormana dönme kararı alacak.

Azize'nin Kitabı: Hikaye, yıllar sonra Azize'nin tüm yaşadıklarını "Sahipsizler" adıyla kaleme aldığı kitabıyla son bulacak. Azize'nin başarılı bir yazar olarak karşımıza çıkması, dizinin en dokunaklı sahnelerinden biri olacak.