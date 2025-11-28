Haberler

Sahil yolu kapalı mı, sahil yolu neden kapalı ne zaman açılacak?

Sahil yolu kapalı mı, sahil yolu neden kapalı ne zaman açılacak?
Güncelleme:
İstanbul kapalı yollar ile ilgili detaylar, resmi açıklamalarla birlikte kamuoyuna duyuruldu. Papa 14. Leo'nun ziyareti kapsamında alınan tedbirler, hem güvenlik hem de trafik akışının kontrollü şekilde sağlanması amacıyla uygulanıyor. Peki, sahil yolu kapalı mı, sahil yolu neden kapalı ne zaman açılacak?

28 Kasım İstanbul kapalı yollar konusu, Papa'nın İstanbul ziyareti nedeniyle gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. İstanbul Valiliği, güvenlik önlemleri kapsamında şehir genelinde bazı güzergâhlarda geçici trafik düzenlemeleri yapılacağını duyurdu. Ziyaret süresince farklı bölgelerde programlar gerçekleşeceği için belirli cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Sahil yolu kapalı mı, sahil yolu neden kapalı ne zaman açılacak?

SAHİL YOLLARINDA KAPANAN GÜZERGÂHLAR

Papa'nın ziyaret programı kapsamında güvenlik önlemleri artırıldığı için, Tarihi Yarımada'ya ulaşımda kritik öneme sahip bazı sahil yolları geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

SAHİL KENNEDY CADDESİNDE KISITLAMALAR

Tarihi Yarımada'nın sahil hattında yer alan Sahil Kennedy Caddesi, belirli saatlerde çift yönlü olarak trafiğe kapatılıyor.

• Sirkeci yönü: Taşhanlar – Yenikapı arası kapalı.

• Bakırköy yönü: Çatladıkapı – Yenikapı arası trafiğe kapalı.

Bu nedenle, özellikle Bakırköy'den bölgeye ulaşmak isteyen sürücülerin sahil yolunda ilerlemesi mümkün olmayacak.

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİNDE KAPANMA

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nin Unkapanı istikametine gidiş trafiğe kapatılmış durumda. Bu hatta seyahat edecek sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmesi gerekiyor.

RAUF ORBAY CADDESİNDE TRAFİK KISITI

Rauf Orbay Caddesi'nin Sirkeci yönünde trafik akışı durduruldu. Bölgeye gidecek olan sürücülerin bu kapanmayı dikkate alarak farklı rotalar belirlemesi önem taşıyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

Sahil hattındaki kapanışlar nedeniyle, özellikle Bakırköy'den Tarihi Yarımada'ya gitmek isteyen araç sürücülerinin sahil yolunu kullanmakta zorluk yaşayacağı ve yoğunluk yaşanmaması adına alternatif yollara yönelmeleri öneriliyor.

İBB ULAŞIM YÖNETİM MERKEZİNDEN DUYURU

T.C. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti kapsamında kent genelinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

HARBİYE–SAHİL YOLU ARASI TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik tedbirleri kapsamında Harbiye ile Sahil Yolu Yenikapı arasındaki güzergâh araç trafiğine kapatılmıştır. Bu hatta seyahat edecek sürücülerin alternatif güzergâhlara yönelmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

SÜRÜCÜLERE ULAŞIM UYARISI

Kapanan yol nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanabileceğinden, sürücülerin yol durumunu takip etmeleri ve mümkünse farklı rotaları tercih etmeleri önerilmektedir.

