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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, günümüzde hangi ildeki Mavi Bayrak ödülüne sahip yüzme alanlarının sayısı diğerlerinden daha fazladır?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, günümüzde hangi ildeki Mavi Bayrak ödülüne sahip yüzme alanlarının sayısı diğerlerinden daha fazladır?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde izleyicilerin ilgisini çeken sorular ekrana geldi. Sorulara verilen yanıtlar, sadece yarışmacıların değil, ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekti. Yarışmacının ne cevap vereceği merak konusu olurken, birçok kişi doğru cevabı öğrenmek için araştırma yapma gereği duydu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, günümüzde hangi ildeki Mavi Bayrak ödülüne sahip yüzme alanlarının sayısı diğerlerinden daha fazladır?

Programın son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerde büyük bir ilgi yarattı. Yarışmacının kararını bekleyen seyirciler, bir yandan da cevapların doğruluğunu kendileri kontrol etmeye çalıştı. Öğretici bir eğlence sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilere yarışmacı gibi düşünme fırsatı veriyor. Bu durum, programı sıradan bir bilgi yarışmasından öteye taşıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, günümüzde hangi ildeki Mavi Bayrak ödülüne sahip yüzme alanlarının sayısı diğerlerinden daha fazladır?

SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNE GÖRE, GÜNÜMÜZDE HANGİ İLDEKİ MAVİ BAYRAK ÖDÜLÜNE SAHİP YÜZME ALANLARININ SAYISI DİĞERLERİNDEN DAHA FAZLADIR?

A: Çanakkale

B: Muğla

C: Antalya

D: İzmir

Cevap: 


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller sunan efsanevi yarışma, atv ekranlarında heyecanını sürdürüyor! Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL’nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda önemli baraj soruları bulunuyor. İlk önemli baraj olan 2. soruda 5.000 ?, 7. soruda ise 50.000 ? kazanılıyor. Son soruya kadar ilerleyenler, 13. soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanma şansını yakalıyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilerek en son doğru bildiği sorunun ödülünü alabiliyor.

Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere hem bilgi hem de heyecan dolu anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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