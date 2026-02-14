Safiye Soyman Faik Öztürk evli mi?

Ünlü sanatçı Safiye Soyman ile iş insanı Faik Öztürk'ün evlilik durumu magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Google aramalarında öne çıkan bu konu, çiftin özel hayatına dair bilinmeyenleri gündeme getiriyor. Safiye Soyman ve Faik Öztürk evli mi sorusunun cevabı ve ayrıntılar haberimizde…

SAFİYE SOYMAN'DAN MERAK EDİLEN SORUYA İÇTEN CEVAP

YouTube programında Safiye Soyman, özel hayatıyla ilgili yıllardır merak edilen bir soruya açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı, Faik Öztürk ile neden evlenmediğini samimi sözlerle anlattı.

EVLİLİK KONUSUNDAKİ KİŞİSEL SEBEP

Safiye Soyman, "Ben Faik'in hayatına girdiğimde o boşanmış biriydi, bekar bir adamdı. Ama benim imzaya karşı bir fobim var. Eski eşimden gördüğüm şiddet ve çok küçük yaşta evlenmiş olmam nedeniyle evlilik imzasını atamıyorum" dedi.

GÖNLÜNDEKİ ADAMI HER ZAMAN BAŞ TACİ YAPTI

Şarkıcı sözlerine, "Ama gönlümde, kalbimde her zaman baş tacı bir adam" diyerek devam etti. Böylece yıllardır merak edilen soru, Safiye Soyman'ın içten açıklamasıyla cevaplanmış oldu.