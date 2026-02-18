Şafak Sezer, Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biri olarak yıllardır hem ekranlarda hem de sahnelerde karşımıza çıkıyor. 1989'dan günümüze uzanan oyunculuk kariyeri ile tanınan Sezer, aynı zamanda senarist ve yönetmen olarak da yeteneklerini gösteriyor. Peki, Şafak Sezer kimle evli? Şafak Sezer'in çocuğu var mı? Şafak Sezer'in kızları Sudem ve Irmak kimdir, kaç yaşında? Detaylar...

ŞAFAK SEZER'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Erol Şafak Sezer, özel hayatında 2025 yılı itibarıyla 25. evlilik yıl dönümünü eşi Esra Sezer ile kutladı. Çiftin iki kızı bulunuyor. İlk çocukları Sudem, 2003 yılında dünyaya gelirken; ikinci kızları Irmak ise 2009 yılında doğdu.

Şafak Sezer'in çocuk sahibi olması, hayranları tarafından da uzun zamandır merak edilen bir konuydu. Ünlü oyuncu, hem özel hayatını hem de ailesini göz önünde tutarak çocuklarının mahremiyetine özen gösteriyor. Ancak zaman zaman özel günlerde veya toplumsal etkinliklerde ailesiyle birlikte görünmesi, hayranlarına aile bağlarını da gösteriyor.

ŞAFAK SEZER'İN KIZLARI SUDEM VE IRMAK KİMDİR?

Şafak Sezer'in iki kızının hayatına dair bilgiler sınırlı olsa da, bazı özel anlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Sudem Sezer

2003 doğumlu olan Sudem, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşına girdi. Babasıyla birçok fiziksel benzerlik taşıyan Sudem, tarzıyla da dikkat çekiyor. Uzunca bir süre kamuoyundan uzak kalan Sudem, bu gece katıldığı bir oyunun galasında babası Şafak Sezer ile birlikte görüntülendi. Babasına olan benzerliği ve olgun görünüşü, takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Irmak Sezer

2009 doğumlu küçük kız Irmak, daha önce Kolpaçino 3. Devre filminde babasıyla birlikte ekranlara gelmişti. Henüz çocuk yaşta olmasına rağmen ekran deneyimi, babasının mesleğine olan ilgisini de gözler önüne seriyor.