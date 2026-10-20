Sadullah Ergün kimdir, Sadullah Ergün neden tutuklandı?

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Sadullah Ergün neden tutuklandı sorusunun yanıtı, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturmada saklı. Ergün, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve hakimliğin ilk açıkladığı kararlarla tutuklanan yedi isim arasında yer aldı.

SADULLAH ERGÜN KİMDİR?

Sadullah Ergün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan şüphelilerden biri. Ergün'ün mesleği, yaşı ve soruşturmadaki rolüne ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

SADULLAH ERGÜN NEDEN TUTUKLANDI?

Sadullah Ergün, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Basına yansıyan bilgilere göre hakimliğin ilk aşamada tutuklanmasına karar verdiği Ergün'ün de aralarında bulunduğu yedi şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak" ve "kara para aklamak" suçlamalarıyla tutuklandı. Ergün'ün soruşturmadaki konumuna ilişkin ayrıntılar ise yargılama sürecinde netlik kazanacak.

SARIGÜL SORUŞTURMASINDA HANGİ İDDİALAR VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Almanya vatandaşı müştekiler K.P. ve M.B., yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığını öne sürdü. İddialara göre 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendi, 100 milyon euro tutarında havale işlemi yapıldı ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildi. Müştekiler ayrıca 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini iddia etti.

SARIGÜL SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, tutuklama talep edilen 15 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Tutuklananlar şu isimlerden oluştu: Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan. Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.