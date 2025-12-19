Sadettin Saran neden ifadeye çağrıldı? SON DAKİKA!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu dosyasından ifadeye çağrıldı.

SADETTİN SARAN NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönettiği uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saran'ın evinde ekiplerin arama yaptığı öğrenildi. Ayrıca Saran'ın yurt dışında olduğu ortaya çıktı.

Saran'ın, Fenerbahçe'nin basketbol takımı ile İtalya'da olduğu öğrenildi. Sadettin Saran'a avukatları aracılığıyla Türkiye'ye dönmesi çağrısı yapıldı.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında şüpheliler Ezgi Eyüboğlu 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan, Eser Küçükerol ile hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ve Saim Macit 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan haklarında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.