Sadettin Saran sağlık durumu ne, Sadettin Saran nerede kaza yaptıSON DAKİKA?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son dakika gelişmesine göre trafik kazası geçirdi. n Saran’ın sağlık durumu merak edilirken, olay kısa sürede spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
FENERBAHÇE BAŞKANI SARA'NIN TRAFİK KAZASI
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, stadyumdaki ofisine giderken küçük çaplı bir trafik kazası geçirdi. Olayın ardından Saran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SARA'NIN DURUMU İYİ, ŞOFÖRDE HAFİF MORLUKLAR VAR
Kazaya karışan araçta Saran’ın yanı sıra şoförü de bulunuyordu. İlk bilgilere göre şoförde hafif morluklar oluştu, ancak ciddi bir sağlık problemi yaşanmadı.
KARŞI TARAFTA HERHANGİ BİR SORUN OLMADI
Kazanın gerçekleştiği anda karşı tarafta herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar olmadığı bildirildi. Böylece olay kısa sürede kontrol altına alındı ve olumsuz bir durum yaşanmadı.