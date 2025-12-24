Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın saç ektirdiği iddiaları gündem oldu. Peki,Sadettin Saran saç ektirdi mi?

SADETTİN SARAN SAÇ EKTİRDİ Mİ?

Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın saç ektirdiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. AncakSadettin Saran'dan bu konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Yapılan yorumlar iddiadan ibarettir.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964'te ABD'nin Denver, Colorado şehrinde doğdu ve 2025 itibarıyla 60 yaşındadır. Türk babası Özbek Saran (Kırıkkale, Keskin kökenli) ve Amerikalı annesi Geraldine Saran'ın en büyük oğlu olan Saran, dört erkek kardeşten oluşan bir ailenin üyesidir. Çocukluğunun bir kısmını Türkiye'de geçiren Saran, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye'de tamamladı. Ardından ABD'ye giderek Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okudu ve spor bursuyla eğitim aldı. Üniversite yıllarında yüzme takımının kaptanlığını yaptı, iki yıl "En Değerli Sporcu" seçildi ve 1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı'nın kaptanlığını üstlenerek 50 metre serbest stil ve 25 yaş üstü masterlar kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. İngilizce, İspanyolca ve orta düzey Almanca bilen Saran, çok kültürlü kimliğiyle öne çıkıyor.