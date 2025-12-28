Haberler

Sadettin Saran istifa edecek mi?
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu dosyası kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yargı sürecinde "imza yükümlülüğü" içeren adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda, Saran'ın kulüpteki görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Soruşturma çerçevesinde kısa süreli gözaltı yaşadıktan sonra serbest kalan Sadettin Saran hakkında kulisleri hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Saran, ocak ayında olağanüstü kongre kararı almayı planlıyor ve bu süreçte yeniden aday olmayarak başkanlık görevini devretmeyi düşünüyor. Bu iddialar, "Saran görevden ayrılacak mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

SARAN HAKKINDA GÜNDEMİ SARSAN KULİS BİLGİSİ

Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın görevine devam edip etmeyeceği tartışma konusu oldu. Kamuoyunda bu soru yanıt ararken, spor ve siyaset kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında yaptığı değerlendirmede Saran'ın önümüzdeki aylara ilişkin önemli bir planı olduğunu ileri sürdü.

"OCAK AYINDA KONGRE KARARI ALABİLİR"

Canlı yayında konuşan Yarkadaş, Sadettin Saran'a yakın isimlerle görüştüğünü belirterek, kulübün olağanüstü kongre sürecine girebileceğini söyledi. İddiaya göre Saran, ocak ayının ikinci haftasına kadar kongre kararı alacak ve bu süreçte yeniden aday olmayarak başkanlık görevini bırakacak. Bu açıklamalar, Saran'ın Fenerbahçe'deki geleceğine dair soru işaretlerini daha da artırdı.

Osman DEMİR
500

