Sadettin Saran'ın test sonuçları çıktı mı? Sadettin Saran'ın test sonuçları pozitif mi, negatif mi?

Sadettin Saran'ın test sonuçları çıktı mı? Sadettin Saran'ın test sonuçları pozitif mi, negatif mi?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gündemde. "Uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamalarıyla ifadeye çağrılan Saran, yurt dışından döner dönmez Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. Peki, Sadettin Saran'ın test sonuçları çıktı mı? Sadettin Saran'ın test sonuçları pozitif mi, negatif mi? Detaylar haberimizde!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son günlerde yürütülen uyuşturucu soruşturmasının odağında bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamalarıyla ifadeye çağrılan Saran, yurt dışından döner dönmez Çağlayan Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi. Peki, Sadettin Saran'ın test sonuçları çıktı mı? Sadettin Saran'ın test sonuçları pozitif mi, negatif mi? Detaylar...

SADETTİN SARAN'IN TEST SONUÇLARI ÇIKTI MI?

Saran'ın İstanbul'daki evi ve Çanakkale'deki villasında ama yapıldı. Adli Tıp Kurumu'nda Saran'ın saç ve kan örnekleri alındı. Kamuoyunun merakla beklediği soru ise "Sadettin Saran'ın test sonuçları çıktı mı?" oldu.

Gazeteci Ahmet Ercanlar, TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında Saran'ın test sonuçlarını açıkladı. Ercanlar, Saran'ın testlerinde herhangi bir uyuşturucu maddenin tespit edilmediğini duyurdu.

SADETTİN SARAN'IN TEST SONUÇLARI POZİTİF Mİ, NEGATİF Mİ?

Ahmet Ercanlar, canlı yayında yaptığı açıklamada Saran'ın kan ve tükürük testlerinin temiz çıktığını belirtti. Ercanlar, "Aldığım duyum; kan testi ve tükürük testi temiz çıktı. Kan testi 2-3 haftayı, tükürük testi son 4-5 günü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

