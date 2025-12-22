Sadettin Saran'ın kızı Lal Saran kimdir? Lal Saran kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Lal Saran evli mi, kiminle evli?

Sadettin Saran'ın kızı Lal Saran kimdir? Genç girişimci ve iş insanı Lal Saran, 28 yaşında olmasına rağmen kendi markası Lalive ile kozmetik sektöründe dikkat çekiyor. Peki, Sadettin Saran'ın kızı Lal Saran kimdir? Lal Saran kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Sadettin Saran'ın kızı kimden? Lal Saran evli mi, kiminle evli? Detaylar...

SADETTİN SARAN'IN KIZI LAL SARAN KİMDİR?

Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın kızı Lal Saran, son yıllarda hem girişimcilik dünyasında hem de sosyal yaşamıyla adından söz ettiriyor. 1997 doğumlu olan Lal Saran, genç yaşına rağmen kurduğu "Lalive" markasıyla kozmetik sektöründe fark yaratmayı başarmış bir isim. Babası Saran Holding'in kurucusu ve Fenerbahçe başkan adayı olan Sadettin Saran, iş dünyasındaki başarılarıyla tanınıyor. Annesi ise ünlü iç mimar Aycan Ateş. Çift boşanmış olmasına rağmen Lal, her iki ebeveyninden de destek alıyor.

LAL SARAN KAÇ YAŞINDA?

1997 doğumlu olan Lal Saran, 2025 itibarıyla 28 yaşında.

LAL SARAN NERELİ?

Lal Saran, Türkiye doğumlu ve yetişmiş bir isim. Lise eğitimini Türkiye'de tamamlayan Lal, yükseköğrenim için Amerika'ya giderek eğitim hayatına uluslararası bir boyut kazandırdı.

LAL SARAN NE İŞ YAPIYOR?

Lal Saran, eğitim hayatının ardından girişimcilik dünyasına adım attı. Duke Üniversitesi'nde Psikoloji ve Sanat Tarihi dallarında çift anadal yaparak mezun olan Lal, eğitimini iş dünyasına entegre etti.

Kurucusu olduğu "Lalive" markası, zeytinyağı esaslı doğal bakım ürünleri üretiyor ve sürdürülebilir üretim ile kadın üreticilerle iş birliği yapmayı hedefliyor. Lal Saran, markasını "Öz bakım, öz sevgiyle başlar" mottosuyla yola çıkararak kısa sürede kozmetik sektöründe ses getirmeyi başardı.

Lal Saran, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da markasını büyütmeyi ve fark yaratmayı planlıyor. Genç girişimci, inovatif yaklaşımı ve sürdürülebilir üretim vizyonuyla sektörde öne çıkıyor.

LAL SARAN EVLİ Mİ KİMİNLE EVLİ?

Lal Saran, özel hayatında da magazin gündeminde yer alıyor. Ocak 2025'te Tolga İrdem ile nişanlanan Lal, 23 Ağustos 2025'te Çanakkale Assos'ta düzenlenen görkemli bir törenle evlendi.

SADETTİN SARAN'IN KIZI KİMDEN?

Lal Saran'ın babası Sadettin Saran, iş dünyasında tanınan bir isimken annesi Aycan Ateş ünlü bir iç mimar.