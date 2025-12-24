Sadettin Saran gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?

Uyuşturucuya ilişkin soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlığı görevini yürüten Sadettin Saran'ın, "uyuşturucu madde temini" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" iddialarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Gelişmenin ardından Saran'ın gözaltına alınıp alınmadığı ve bu sürecin gerekçeleri merak konusu oldu.

ADLİ TIP RAPORU SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneği üzerinde yapılan incelemede, kokain ve metabolitlerine rastlandığı bildirildi. Hazırlanan raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği öğrenildi. Saran'ın ise bugün öğle saatlerinde özel bir laboratuvara giderek yeniden test yaptırdığı belirtildi.

SORUŞTURMA KAÇAKÇILIK VE NARKOTİK BÜROSU TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında süreç devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde "uyuşturucu madde temin etme, kullanma ve kullanımını kolaylaştırma" suçlamalarıyla ifadeye çağrılan Sadettin Saran, savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hakimlik, Saran hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda yurt dışına çıkış yasağı getirilen Saran, söz konusu tedbirle serbest bırakılmıştı.

EK DELİLLER ÜZERİNE GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerin ardından Sadettin Saran hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere dayanılarak, uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.