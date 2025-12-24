Sadettin Saran bağımsız laboratuvarda uyuşturucu testi yaptı mı, hangi laboratuvarda test yaptırdı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, şüphelilerden alınan kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi ve raporlandı. Hazırlanan raporda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a ait saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından, Saran'ın bağımsız bir laboratuvarda tekrar uyuşturucu testi yaptırıp yaptırmadığı ve söz konusu testin hangi laboratuvarda yapıldığı soruları gündeme geldi.

SARAN YENİDEN TEST YAPTIRDI

Hakkında ortaya atılan uyuşturucu kullanımı iddialarını kesin bir dille reddeden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendiren kapsamlı bir açıklama yaptı. Saran, söz konusu testin Adli Tıp Kurumu bünyesinde yeniden değerlendirilmesi ve ek testlerin yapılması için savcılığa resmi başvuruda bulunacaklarını ifade etti. Gündemde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından Saran'ın, Şişli'de bulunan özel bir laboratuvarda tekrar test yaptırdığı öğrenildi.

SADATTİN SARAN'IN AÇIKLAMASI

Sabah saatlerinde basında yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu belirten Saran, iddialara konu olan maddenin hayatı boyunca hiçbir şekilde kullanmadığını vurguladı. Söz konusu maddeyle herhangi bir temasının dahi olmadığını dile getiren Saran, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

KARALAMA KAMPANYASI VURGUSU

Sadettin Saran, kendisine yönelik suçlamaların kişisel itibarını ve temsil ettiği kurumları hedef alan organize bir karalama girişimi olduğunu savundu. Bu iddiaların hem şahsını hem de bağlı bulunduğu yapıları yıpratmaya yönelik olduğunu ifade etti.

TEREDDÜTSÜZ YENİDEN NUMUNE VERMEYE HAZIR

Saran, sürecin aydınlatılması adına her türlü test için yeniden numune vermeye hazır olduğunu belirtti. Bu kapsamda, Adli Tıp Kurumu'nda testlerin tekrarlanması yönündeki taleplerin, soruşturmayı yürüten savcılığa resmi olarak iletileceğini açıkladı.

YURT DIŞINDA DA TEST YAPTIRILACAK

Açıklamasında, uluslararası akreditasyona sahip bağımsız laboratuvarlarda da benzer testlerin yapılacağını kaydeden Saran, elde edilecek sonuçların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Bilimsel yöntemlerden ve evrensel standartlardan çekinmediğinin altını çizdi.

GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM

Gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu öne sürülen bilgilerin, test sonucunun ortaya çıktığı iddia edilen saatlerle eş zamanlı olarak bazı mecralarda yayımlanmasına da dikkat çeken Saran, bu durumun ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil ve şeffaf şekilde sonuçlanacağına olan inancının tam olduğunu vurgulayarak açıklamasını kamuoyuna saygıyla sundu.