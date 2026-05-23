Şadan Özkul kimdir? Münir Özkul'un eski eşi Şadan Özkul kaç yaşında, nereli?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul, Yeşilçam’ın en güçlü karakter oyuncularından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Sanat hayatındaki başarılarının yanı sıra özel yaşamı da zaman zaman merak konusu olmuş, özellikle ilk eşi Şadan Özkul (Işık) bu merakın odağında yer almıştır. Peki, Şadan Özkul kimdir? Münir Özkul'un eski eşi Şadan Özkul kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MÜNİR ÖZKUL'UN ESKİ EŞİ ŞADAN ÖZKUL KİMDİR?

Münir Özkul’un ilk eşi olan Şadan Özkul (doğum soyadıyla Işık), Türk sinemasının altın dönemine tanıklık etmiş ancak kamera önünde yer almamış bir isimdir. Kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlı olmakla birlikte, Şadan Özkul’un hayatının büyük bölümünü aile yaşamına ve çocuklarının yetiştirilmesine adadığı bilinmektedir.

Münir Özkul ile yaptığı evlilikten iki çocuk dünyaya gelmiştir: Hayriye Özkul ve Sait Ferdi Özkul. Bu evlilik, sanatçının daha sonraki evliliklerinden farklı olarak, onun gençlik dönemine ve kariyerinin henüz başlangıç yıllarına denk gelmektedir.

Şadan Özkul, Münir Özkul’un daha sonra gerçekleştirdiği evlilikler ve özellikle sanat dünyasındaki yoğun kariyer sürecinin gölgesinde kalmış, buna rağmen aile yapısının önemli bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Çiftin evliliği zaman içinde sona ermiş olsa da, çocukları üzerinden kurulan bağ uzun yıllar devam etmiştir.

Özellikle Türk sinema tarihinde “görünmeyen ama etkisi hissedilen isimler” arasında anılan Şadan Özkul, magazin dünyasından uzak durmayı tercih etmiş, bu yönüyle de dikkat çekmiştir.

Dilara Yıldız
