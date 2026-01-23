Saç örme akımına kimler katıldı?
Dem Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı. Peki, Saç örme akımına kimler katıldı?
Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" akımı başlatan DEM Partililere ünlü oyuncu Belçim Bilgin de uydu.
SAÇ ÖRME AKIMI BAŞLADI
Sosyal medyada olayın yankıları sürerken bir dönem Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilikle gündeme gelen ünlü oyuncu Belçim Bilgin de saçları ördüğü videoyu paylaşarak akıma uydu.
SAÇ ÖRME AKIMINA KİMLER KATILDI
- Pervin Buldan
- Meral Danış Beştaş
- Ayşegül Doğan
- Gülistan Kılıç Koçyiğit
- Pervin Chakar
- Eren Keskin
- Belçim Bilgin
- Nur Sürer
- Nazmi Kırık
- Amedspor (Paylaştığı video ile saç örme akımına dahil oldu)