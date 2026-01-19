Şaban ayı orucu ne zaman tutulur 2026?

Ramazan ayının müjdeleyicisi olan bu mübarek zaman dilimi, 2026 yılı takviminde Ocak ve Şubat aylarına denk gelerek gönülleri ferahlatıyor. İşte 2026 Şaban ayı oruç tarihleri, Eyyâm-ı Bîz günleri ve bu ayın faziletlerine dair merak edilen tüm detaylar.

2026 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Şaban ayı 20 Ocak 2026 Salı günü başlıyor. Hicri takvimin sekizinci ayı olan Şaban-ı Şerif, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü sona erecek. Bu tarihten sonra ise 19 Şubat Perşembe günü on bir ayın sultanı Ramazan ayı başlayacak ve ilk oruçlar tutulacak.

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şu'abü'l-îmân, 5/348-349 [3534]) Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (el-Bakara, 2/184-185) Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]) Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.