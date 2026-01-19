Haberler

Şaban ayı orucu ne zaman tutulur 2026?

Şaban ayı orucu ne zaman tutulur 2026?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üç ayların manevi ikliminde Recep ayını geride bırakıp Şaban ayına adım atarken, milyonlarca Müslüman "Şaban ayı orucu ne zaman tutulur?" sorusunun yanıtını arıyor.

Ramazan ayının müjdeleyicisi olan bu mübarek zaman dilimi, 2026 yılı takviminde Ocak ve Şubat aylarına denk gelerek gönülleri ferahlatıyor. İşte 2026 Şaban ayı oruç tarihleri, Eyyâm-ı Bîz günleri ve bu ayın faziletlerine dair merak edilen tüm detaylar.

2026 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Şaban ayı 20 Ocak 2026 Salı günü başlıyor. Hicri takvimin sekizinci ayı olan Şaban-ı Şerif, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü sona erecek. Bu tarihten sonra ise 19 Şubat Perşembe günü on bir ayın sultanı Ramazan ayı başlayacak ve ilk oruçlar tutulacak.

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şu'abü'l-îmân, 5/348-349 [3534]) Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (el-Bakara, 2/184-185) Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]) Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.

Şaban ayı orucu ne zaman tutulur 2026?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aston Villa, Abraham için İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yıldız golcüsü için İstanbul'a geldiler
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer

Fransa'dan Süper Lig'e imza: Anlaştık, Türkiye'ye geliyor
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
Aston Villa, Abraham için İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yıldız golcüsü için İstanbul'a geldiler
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer