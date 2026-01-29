Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Saadet Gürses, uzun yıllardır ekranlarda izlediğimiz usta bir oyuncudur. Son dönemde sosyal medyada paylaştığı video ile sevenlerini derinden etkileyen Gürses, yaşadığı sağlık ve maddi zorluklarla gündeme geldi. Peki, Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Gürses'in hastalığı nedir? Detaylar...

SAADET GÜRSES KİMDİR?

Saadet Gürses, 26 Şubat 1961 tarihinde Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 35 yılı aşkın süredir sanat hayatını sürdüren Gürses, yaklaşık 300 filmde rol alarak Yeşilçam'ın en üretken isimlerinden biri olmuştur. Oyunculuk kariyerine ek olarak bir dönem şarkıcılık denemelerinde bulunmuş ve albüm çalışmaları yapmıştır. Gürses, sahne ve kamera önünde gösterdiği performansla sadece dönemin değil, günümüz izleyicisinin de hafızasında yer edinmiştir.

Sanat hayatı boyunca hem komedi hem de dramatik yapımlarda boy gösteren Gürses, "İnek Şaban", "İyi Aile Çocuğu" ve "Dokunmayın Şabanıma" gibi klasikleşmiş filmlerle hafızalarda yer edinmiştir. Bu yapımlar, hem dönemin kültürel dokusunu hem de Gürses'in çok yönlü oyunculuk yeteneğini yansıtmaktadır.

SAADET GÜRSES KAÇ YAŞINDA?

Usta oyuncu Saadet Gürses, 26 Şubat 1961 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

SAADET GÜRSES NERELİ?

Yeşilçam'ın bu usta ismi, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Özellikle Anadolu kökenli olması ve oyunculuk kariyerini İstanbul'da sürdürmesi, Gürses'in hem kültürel birikimini hem de sanat anlayışını şekillendirmiştir. Sanat camiasında saygın bir yere sahip olan Gürses, kökeninden gelen samimiyeti ve doğal oyunculuk tarzıyla tanınmaktadır.

SAADET GÜRSES'İN HASTALIĞI NEDİR?

Saadet Gürses'in hayatı, sağlık mücadelesiyle de şekillenmiştir. 1997 yılında cilt kanseri tanısı konulan Gürses, bu zorlu hastalıkla tam 7 yıl boyunca mücadele etmiş ve sonunda sağlığına kavuşmayı başarmıştır. Gürses'in kanseri yenmesi, hem hayranları hem de genç oyuncular için ilham verici bir örnek olmuştur. Ancak son açıklamalarına göre sağlık sorunlarını yenmiş olsa da maddi zorluklar nedeniyle hayat mücadelesi halen devam etmektedir.

SAADET GÜRSES SON HALİ

Sosyal medyada paylaştığı video ile sevenlerini üzen Gürses, uzun süre kanseri yenmeyi başarmasına rağmen maddi sıkıntılar yaşamaktadır. Usta oyuncu, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda borç batağından çıkamadığını ve yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti. Videoda şu sözleri kullandı:

"Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin."

64 yaşındaki Gürses'in bu durumu, hayranlarını derinden etkilerken, sanat dünyasında da dayanışma çağrısı niteliğinde yankı uyandırdı.