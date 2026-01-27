Rytas Galatasaray maçı hangi kanalda, Lietuvos Rytas Galatasaray nereden CANLI izlenir?

Avrupa kupalarında heyecan sürerken gözler bu kez Lietuvos Rytas – Galatasaray maçına çevrildi. Maçı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, Rytas Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, CANLI izleme linki var mı sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın saat bilgisi ve canlı yayın seçenekleriyle ilgili tüm ayrıntılar.

LIETUVOS RYTAS – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, Lietuvos Rytas ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen basketbolseverler, maçın yayın kanalı ve saat bilgilerini merak ediyor. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

LIETUVOS RYTAS – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Basketbol tutkunlarının yakından takip edeceği Lietuvos Rytas – Galatasaray MCT Technic mücadelesi, TRT Spor üzerinden Türkiye genelinde canlı olarak izlenebilecek. Maç yayını hem uydu hem de dijital platformlar üzerinden erişime açık olacak.

TRT SPOR FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor yayını; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ platformlarında yer alırken, aynı zamanda Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden şifresiz şekilde takip edilebiliyor. Böylece karşılaşma, mobil ve masaüstü cihazlardan da izlenebilecek.

LIETUVOS RYTAS – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

FIBA Şampiyonlar Ligi kapsamındaki bu önemli karşılaşma, 27 Ocak Salı günü basketbolseverlerle buluşacak.

LIETUVOS RYTAS – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadelede ilk hava atışı, saat 20.30'da yapılacak. Karşılaşma, prime time kuşağında canlı olarak ekranlara gelecek.

LIETUVOS RYTAS – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lietuvos Rytas ile Galatasaray MCT Technic arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi maçı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Avia Solutions Group Arena'da oynanacak.