Rüya Gibi, Aydan kimdir, Aydan gerçekte kim?

Show TV'nin yeni yapımıyla adından söz ettiren dizi, güçlü hikâyesi ve karakterleriyle gündeme oturdu. Dizide Aydan'ı canlandıran Seda Bakan, uzun yıllardır televizyon dünyasında başarılı projelerde yer alarak kendine sağlam bir yer edinmiş deneyimli oyuncular arasında gösteriliyor.

RÜYA GİBİ, AYDAN KİMDİR?

Rüya Gibi dizisinde Aydan karakterini Seda Bakan canlandırıyor.

SEDA BAKAN EREL KİMDİR?

10 Ekim 1985'de Kocaeli, Gebze'de doğdu. Anne tarafı Selanik'li, baba tarafı Saraybosna'lı olan güzel oyuncu Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu ve TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı. "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisindeki Eda rolüyle tanındı. 2014'de başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı "Kardeş Payı" adlı dizide oynadı ve böylece iyice tanınmış oldu. Bakan, 2014'ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 27 Eylül 2014 tarihinde de evlendi. 2016 yılında "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasının jürisi oldu. Bana Sevmeyi Anlat, Kara Bela,Behzat Ç. Ankara Yanıyor gibi yapımlarda rol aldı.