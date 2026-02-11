Ruşen TBMM Toplantı olayı nedir? Ruşen Çakır TBMM Grup Toplantısı'nda ne yaptı?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma, gündeme ilişkin değerlendirmeleri kadar salondaki dikkat çekici bir temasla da öne çıktı. Peki, Ruşen Çakır AK Parti Toplantı olayı nedir? Ruşen Çakır AK Parti Grup Toplantısı'nda ne yaptı? Detaylar...

RUŞEN ÇAKIR AK PARTİ TOPLANTI OLAYI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı kapsamında milletvekillerine ve kamuoyuna hitap etti. TBMM'de düzenlenen toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıyı takip eden gazeteciler arasında muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır da yer aldı.

Toplantı başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile birlikte salonda oturduğu sırada Ruşen Çakır yanına geldi. Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vererek tokalaştı. Tokalaşma anı, salonda bulunan kameralar tarafından kaydedildi ve toplantının en dikkat çeken karelerinden biri olarak öne çıktı.

Tokalaşmanın ardından Ruşen Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek istediği görüldü. Ancak bu sırada korumalar müdahale etti. Fotoğraf çekimi gerçekleşmedi. Olay, toplantı başlamadan önce kısa bir zaman diliminde yaşandı.

Yaşanan bu anlar, TBMM Grup Toplantısı'nın resmi gündem başlıklarının dışında, toplantı atmosferinde dikkat çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Herhangi bir sözlü tartışma ya da farklı bir diyalog kamuoyuna yansımadı. Görüntülere yansıyan bölüm, tokalaşma ve fotoğraf girişimi ile sınırlı kaldı.

RUŞEN ÇAKIR AK PARTİ TOPLANTISI'NDA NE YAPTI?

Toplantı sırasında, bir süre uzaktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baktığı kameralara yansıdı.