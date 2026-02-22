Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker, her bölümde sorulan dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yayın sonrası merak edilen sorular, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.Rönesans'in en önemli temsilcilerinden biri sayılan ve "Davut" heykeli ile tanınan ünlü sanatçı kimdir?

RÖNESANS'İN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ SAYILAN VE "DAVUT" HEYKELİ İLE TANINAN ÜNLÜ SANATÇI KİMDİR?

Auguste Rodin

Michelangelo Buonarroti

Henry Moore

Donatello

Cevap : Michelangelo Buonarroti

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.