Rönesans'in en önemli temsilcilerinden biri sayılan ve "Davut" heykeli ile tanınan ünlü sanatçı kimdir?

Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin ilgisini üzerine çekiyor. Eğlenceli sunumu ve düşündüren içerikleriyle öne çıkan program, yayın sonrası en çok konuşulan konular arasında yer almayı sürdürüyor. Rönesans'in en önemli temsilcilerinden biri sayılan ve "Davut" heykeli ile tanınan ünlü sanatçı kimdir?

RÖNESANS'İN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ SAYILAN VE "DAVUT" HEYKELİ İLE TANINAN ÜNLÜ SANATÇI KİMDİR?

Auguste Rodin

Michelangelo Buonarroti

Henry Moore

Donatello

Cevap : Michelangelo Buonarroti

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

