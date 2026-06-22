Ronaldo'nun Dünya Kupası var mı?

Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri kabul edilen Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi gibi önemli başarılar yaşasa da Dünya Kupası zaferine ulaşamadı. Özellikle her Dünya Kupası döneminde Ronaldo’nun bu eksik kupayı tamamlayıp tamamlayamayacağı futbol dünyasında en çok konuşulan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

CRISTIANO RONALDO’NUN DÜNYA KUPASI VAR MI?

Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası olup olmadığı, futbol dünyasında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Portekizli süper yıldız kariyeri boyunca birçok uluslararası başarı elde etse de FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu bulunmuyor. Bu durum, “Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı?” sorusunu her turnuva döneminde yeniden gündeme taşıyor.

RONALDO’NUN DÜNYA KUPASI KARNESİ VE EKSİK OLAN TEK BÜYÜK KUPA

Futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi zaferleri yaşamasına rağmen Dünya Kupası’nı kazanamadı. Portekizli yıldızın kariyerindeki bu eksik kupa, onun efsane statüsünü gölgelemese de futbol otoriteleri tarafından sık sık tartışma konusu olmaya devam ediyor.