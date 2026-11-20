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Ronaldo kaç gol oldu, Ronaldo 1000 gol oldu mu, Ronaldo'nun 1000 gole ulaşması için kaç golü kaldı ve Al Ahli Al Nassr maçında Ronaldo gol attı mı soruları, karşılaşmanın ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Ahli deplasmanında 14. dakikada rakip fileleri havalandırarak kariyerindeki 986. golünü kaydetti. Portekizli yıldız, 18. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ancak bu fırsatı değerlendiremedi. Penaltıyı gole çevirmesi halinde gol sayısını 987'ye çıkaracak olan Ronaldo, 1000 gol hedefine ulaşmak için 14 gol daha atmak zorunda. İşte Cristiano Ronaldo'nun gol sayısı ve 1000 gol hedefine dair tüm detaylar.

RONALDO KAÇ GOL OLDU?

Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki toplam gol sayısı 986'ya ulaştı. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli ile oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında attığı golle bu sayıya ulaştı.

RONALDO 1000 GOL OLDU MU?

Hayır, Cristiano Ronaldo henüz 1000 gole ulaşmadı. Al Ahli karşısında attığı golle kariyerindeki gol sayısını 986'ya yükselten Ronaldo, tarihi 1000 gol barajına ulaşmak için 14 gol daha atması gerekiyor.

RONALDO'NUN 1000 GOL İÇİN KAÇ GOLÜ KALDI?

Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefine ulaşması için 14 golü kaldı. Portekizli yıldızın kariyerindeki en dikkat çekici hedeflerinden biri olan 1000 resmi gole ulaşmasıyla birlikte futbol tarihine bir kez daha adını yazdırması bekleniyor.

AL AHLİ AL NASSR MAÇINDA RONALDO GOL ATTI MI?

Evet. Cristiano Ronaldo, Al Ahli ile Al Nassr arasında oynanan Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmasında gol attı. Portekizli futbolcu, maçın henüz ilk bölümünde, 14. dakikada rakip fileleri havalandırarak takımına önemli bir katkı sağladı.

RONALDO PENALTI KAÇIRDI

Cristiano Ronaldo'nun Al Ahli karşısındaki performansında golü kadar dikkat çeken bir başka an daha yaşandı. 14. dakikada gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, yalnızca 4 dakika sonra ikinci golünü atma fırsatı yakaladı. Ancak Ronaldo, 18. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Böylece Portekizli yıldız, kısa süre içinde hem gol sevincini hem de kaçan penaltının hayal kırıklığını yaşadı. Penaltıyı gole çevirebilseydi kariyerindeki gol sayısını 987'ye yükseltecekti.

41 YAŞINDA GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR

5 Şubat 1985 doğumlu Cristiano Ronaldo, 41 yaşında olmasına rağmen golcülüğünü sürdürüyor. Uzun yıllardır dünyanın en önemli golcüleri arasında gösterilen Portekizli yıldız, Al Nassr'ın hücum hattındaki etkisini her maçta bir kez daha ortaya koyuyor. Yıllara meydan okuyan Ronaldo'nun attığı her gol, 1000 gol hedefine ulaşması açısından ayrı bir önem taşıyor.

CRISTIANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo, 5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde doğdu. Profesyonel kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Ronaldo, ardından Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarını giydi. 2023 yılının başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız, kariyeri boyunca 5 kez Ballon d'Or ödülünü kazandı ve Portekiz Milli Takımı'yla 2016 Avrupa Şampiyonası'nı müzesine götürdü.