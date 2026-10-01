Ronaldo futbolu bıraktı mı, Ronaldo emekli oldu mu?

Cristiano Ronaldo ve Portekiz Milli Takımı ile ilgili son gelişmeler, futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. "Ronaldo neden yok, milli takımı bıraktı mı?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, efsane futbolcunun durumu taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. Ronaldo'nun milli takımdaki son durumu ve yaşanan gelişmelerin perde arkası haberimizin devamında…

RONALDO'NUN 7 NUMARASI LEAO'YA GEÇTİ! PORTEKİZ'DE FORMA DEĞİŞİKLİĞİ

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılması sonrası gözler, efsane futbolcuyla özdeşleşen 7 numaralı formaya çevrilmişti. Merak edilen soru kısa sürede yanıt buldu: Portekiz'in 7 numarası artık Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao'nun sırtında olacak.

LEAO DANİMARKA MAÇINDA 7 NUMARAYLA SAHADA

Portekiz Milli Takımı'nda bugüne kadar 17 numaralı formayı giyen Rafael Leao, Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından forma numarasını değiştirdi. Galatasaraylı futbolcu, bugün oynanacak Danimarka karşılaşmasında 7 numaralı formayla mücadele edecek.

YILLARCA RONALDO'NUN SIRTINDAYDI

Portekiz Milli Takımı'nda uzun yıllar boyunca Cristiano Ronaldo ile anılan 7 numara, yıldız oyuncunun kampı terk etmesinin hemen ardından yeni sahibini buldu. Bu gelişme, Portekiz futbolunda bir dönemin kapandığına dair yorumları da beraberinde getirdi. Leao, ülkesinin en simgesel formalarından birini taşıma sorumluluğunu üstlenmiş oldu.

LEAO'NUN MİLLİ TAKIM KARNESİ

27 yaşındaki Rafael Leao, Portekiz Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 50 maça çıktı. Hücum hattının önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.

GÖZLER DANİMARKA KARŞILAŞMASINDA

Ronaldo krizinin gölgesinde sahaya çıkacak Portekiz'de, 7 numaralı formayla ilk kez forma giyecek olan Rafael Leao'nun performansı merakla bekleniyor. Galatasaray taraftarı da yıldız oyuncunun bu özel numarayla nasıl bir görüntü vereceğini yakından takip edecek.