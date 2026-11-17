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Evet, Ronaldinho 46 yaşında yeniden sahalara döndü. Brezilyalı yıldız, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna'nın formasıyla 15 Kasım 2026'da Forlì'ye karşı oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Yaklaşık 11 yıl sonra resmi bir maçta forma giyen Ronaldinho, 45 dakika süre aldı. Ravenna'nın 2-0 kazandığı maçta efsane futbolcu ilk golün oluşumunda da yer aldı. İşte Ronaldinho'nun yeni takımı, dönüş maçı ve kariyeriyle ilgili tüm detaylar.

RONALDINHO FUTBOLA GERİ Mİ DÖNDÜ?

Evet, Ronaldinho yeniden futbol sahalarına döndü. 46 yaşındaki Brezilyalı yıldız, İtalya'nın üçüncü lig seviyesindeki Serie C'de mücadele eden Ravenna forması giydi.

RONALDINHO'NUN YENİ TAKIMI NERESİ?

Ronaldinho'nun yeni takımı İtalya Serie C B Grubu'nda yer alan Ravenna. Brezilyalı yıldız, Haziran 2026'da kulüple anlaşmaya vardı. Anlaşma, kulübün 23 Haziran 2026'da Miami'de düzenlediği etkinlikte duyuruldu. Ronaldinho bu anlaşmanın ardından kulübün hissedarları arasına da katıldı. Yıldız oyuncunun Ravenna Başkanı Ignazio Cipriani ile uzun süreli bir dostluğu bulunuyor.

RONALDINHO İLK MAÇINDA NE YAPTI?

Ronaldinho, Ravenna'nın 15 Kasım 2026'da Forlì ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıktı. İlk yarıyı oynayan Brezilyalı yıldız, devre arasında oyundan çıktı. Gol ya da asist kaydedemeyen Ronaldinho, ilk golün oluşumunda rol oynadı ve oyundan çıkarken tribünleri selamladı. Ravenna, Giulio Donati'nin 36. ve Simone Rabbi'nin 58. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

RONALDINHO KAÇ YAŞINDA?

21 Mart 1980 doğumlu Ronaldinho, 46 yaşında bulunuyor.

RONALDINHO EN SON NEREDE OYNAMIŞTI?

Ronaldinho'nun profesyonel kariyerinde forma giydiği son kulüp, 2015 yılındaki Fluminense oldu. Brezilyalı yıldız, futbolu bıraktığını 2018 yılında resmen açıklamıştı.

RONALDINHO KİMDİR?

Brezilya'nın Porto Alegre kentinde doğan Ronaldinho, Gremio'da başladığı kariyerinde Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro ve Fluminense formaları giydi. 2002 Dünya Kupası'nı Brezilya Milli Takımı ile kazanan yıldız, 2005 yılında Ballon d'Or ödülüne layık görüldü. Barcelona ile 2006'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ronaldinho, futbol tarihinin en yetenekli oyuncuları arasında gösteriliyor.