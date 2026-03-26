Romanya Milli Marşı Sözleri Türkçe! Romanya marşı Türkçesi nedir?
Romanya milli marşı sözleri, Türkçe hali! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Futbol Takımı’nın Romanya ile karşılaşacak olması, mücadele öncesi detayları da gündeme taşıdı. E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak play-off bileti alan Türkiye, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde sahaya çıkıyor. Maç öncesi çalan Romanya milli marşı sözleri Türkçesi merak ediliyor. İşte Romanya marşı Türkçe sözleri!
ROMANYA MİLLİ MARŞI SÖZLERİ TÜRKÇE
Romanya marşı sözlerinin Türkçesi şöyledir:
Uyan ey Rumen, ölüm uykusundan,
Zalim barbarların seni gömdüğü yerden!
Ya şimdi ya hiç, kaderini yeniden yaz,
Düşmanların bile boyun eğsin sana!
***
Ya şimdi ya hiç, dünyaya gösterelim
Bu damarlarda hâlâ Roma kanı aktığını,
Ve göğsümüzde gururla taşıdığımız ismin
Savaşlarda zafer kazanmış Traian adı olduğunu!
***
Bakın, yüce gölgeler: Mihai, Ştefan, Corvin,
Rumen milleti, sizin torunlarınız,
Silahlanmış kollarla, damarlarında sizin ateşinizle,
“Özgürlükte yaşam ya da ölüm!” diye haykırıyor!
***
Sizi yok eden, kıskançlığın kötülüğüydü
Ve kör ayrılıktı Milcov’da ve Karpatlar’da!
Ama biz, kutsal özgürlükle dolu ruhlarımızla,
El ele verip sonsuza dek kardeş olacağımıza yemin ederiz!