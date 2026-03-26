Romanya Milli Marşı Sözleri Türkçe! Romanya marşı Türkçesi nedir?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmaya dair ayrıntılar ve turnuva sistemi gündemde yer alıyor.

ROMANYA MİLLİ MARŞI SÖZLERİ TÜRKÇE

Romanya marşı sözlerinin Türkçesi şöyledir:

Uyan ey Rumen, ölüm uykusundan,

Zalim barbarların seni gömdüğü yerden!

Ya şimdi ya hiç, kaderini yeniden yaz,

Düşmanların bile boyun eğsin sana!

***

Ya şimdi ya hiç, dünyaya gösterelim

Bu damarlarda hâlâ Roma kanı aktığını,

Ve göğsümüzde gururla taşıdığımız ismin

Savaşlarda zafer kazanmış Traian adı olduğunu!

***

Bakın, yüce gölgeler: Mihai, Ştefan, Corvin,

Rumen milleti, sizin torunlarınız,

Silahlanmış kollarla, damarlarında sizin ateşinizle,

“Özgürlükte yaşam ya da ölüm!” diye haykırıyor!

***

Sizi yok eden, kıskançlığın kötülüğüydü

Ve kör ayrılıktı Milcov’da ve Karpatlar’da!

Ama biz, kutsal özgürlükle dolu ruhlarımızla,

El ele verip sonsuza dek kardeş olacağımıza yemin ederiz!