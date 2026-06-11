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Romalılar tarafından yakılan, dünyanın en büyük kütüphanelerinden birisi sayılan İskenderiye Kütüphanesi hangi ülkede bulunmaktaydı?

Romalılar tarafından yakılan, dünyanın en büyük kütüphanelerinden birisi sayılan İskenderiye Kütüphanesi hangi ülkede bulunmaktaydı?
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Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Romalılar tarafından yakılan, dünyanın en büyük kütüphanelerinden birisi sayılan İskenderiye Kütüphanesi hangi ülkede bulunmaktaydı?

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." Romalılar tarafından yakılan, dünyanın en büyük kütüphanelerinden birisi sayılan İskenderiye Kütüphanesi hangi ülkede bulunmaktaydı?

ROMALILAR TARAFINDAN YAKILAN, DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜTÜPHANELERİNDEN BİRİSİ SAYILAN İSKENDERİYE KÜTÜPHANESİ HANGİ ÜLKEDE BULUNMAKTAYDI?

Irak

İtalya

İran

Mısır

Cevap:


BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSenem Can:

valla bu yarışmaya katılsam kesinlikle mısırı bilirdim çünkü genel kültür konusunda sağlamım ama bi de 3 milyon lira kazanma şansı olsa onda resmen panik yapar insan mı hata yapar diyorum

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Haber YorumlarıMehmet Can:

mısır tabi ki ama sorunun zorluğu ne ya çok kolay olmuş bu bölüm galiba

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Haber YorumlarıGökay Kılçık:

eskiden böyle bilgi yarışmaları vardı ama insanlar gerçekten kitap okurdu şimdi herkes google'a soruyo cevabı biliyo mu bilmiyo mu umurunda değil yani bu tür programlar nostaljik geliyo bana biraz kültür seviyesi düşüyo hepimizin

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