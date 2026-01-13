Haberler

Roma Torino maçı hangi kanalda? Roma Torino nereden CANLI izlenir?

Roma Torino maçı hangi kanalda? Roma Torino nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Roma ile Torino, İtalya Kupasi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Roma Torino maçı hangi kanalda? Roma Torino nereden CANLI izlenir?

Roma ile Torino, İtalya Kupasi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Roma Torino maçı hangi kanalda? Roma Torino nereden CANLI izlenir?

ROMA – TORINO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası'nda Roma ile Torino'nun karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Heyecanla beklenen karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA – TORINO MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Roma ile Torino arasındaki İtalya Kupası mücadelesi, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma; Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden canlı takip edilebilecek.

Roma Torino maçı hangi kanalda? Roma Torino nereden CANLI izlenir?

ROMA – TORINO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Roma – Torino karşılaşması, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

ROMA – TORINO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İtalya Kupası'nda oynanacak mücadele, 23.00'te başlayacak.

ROMA – TORINO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Roma ile Torino'nun kozlarını paylaşacağı İtalya Kupası karşılaşması, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekibinin başına geçti
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi