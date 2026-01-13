Roma ile Torino, İtalya Kupasi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Roma Torino maçı hangi kanalda? Roma Torino nereden CANLI izlenir?

ROMA – TORINO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası'nda Roma ile Torino'nun karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Heyecanla beklenen karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA – TORINO MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Roma ile Torino arasındaki İtalya Kupası mücadelesi, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma; Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden canlı takip edilebilecek.

ROMA – TORINO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Roma – Torino karşılaşması, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

ROMA – TORINO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İtalya Kupası'nda oynanacak mücadele, 23.00'te başlayacak.

ROMA – TORINO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Roma ile Torino'nun kozlarını paylaşacağı İtalya Kupası karşılaşması, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.