Roma logosunda ne var, Roma logosundaki hayvan kurt mu?

Roma'nın ünlü logosu futbolseverlerin dikkatini çekerken, “ Roma logosunda ne var?” sorusu da gündeme geldi. Peki, Roma logosundaki hayvan kurt mu? Armanın merkezinde yer alan hayvan figürünün yanı sıra logoda bulunan iki çocuk figürünün anlamı da merak konusu oldu.

ROMA LOGOSUNDA NE VAR? ROMA LOGOSUNDAKİ HAYVAN KURT MU?

İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden Roma'nın logosunda yer alan hayvan figürü, futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Özellikle “Roma logosunda ne var?” ve “Roma logosundaki hayvan kurt mu?” soruları, takımın sembolünü merak eden taraftarlar tarafından araştırılıyor. Roma'nın logosunda yer alan figür, Roma şehrinin kuruluş efsanesine dayanan önemli bir sembolü temsil ediyor.

ROMA LOGOSUNDA NE VAR?

Roma'nın logosunda, sarı ve kırmızı renklerin yanı sıra bir dişi kurt ile iki çocuk figürü bulunuyor. Logoda görülen çocuklar, Roma'nın kuruluşuyla ilgili efsanede önemli yere sahip olan Romulus ve Remus kardeşleri temsil ediyor.

Kulübün armasındaki bu sembol, yalnızca bir futbol takımının logosu değil, aynı zamanda Roma kentinin tarihini ve mitolojik geçmişini yansıtan bir figür olarak öne çıkıyor.

ROMA LOGOSUNDAKİ HAYVAN KURT MU?

Evet, Roma logosundaki hayvan kurttur. Daha doğrusu logoda tasvir edilen hayvan, Roma'nın kuruluş efsanesindeki dişi kurt olarak bilinen Lupa Capitolina figürüdür.

Bu nedenle zaman zaman sosyal medyada veya futbolseverler arasında “Roma logosundaki hayvan inek mi?” gibi yorumlar yapılsa da logodaki hayvan inek değil, dişi kurttur.

ROMA'NIN LOGOSUNDAKİ KURT NEYİ TEMSİL EDİYOR?

Roma logosundaki dişi kurt figürü, Roma'nın kuruluş efsanesini simgeliyor. Efsaneye göre Romulus ve Remus adlı kardeşler, bebekken Tiber Nehri'ne bırakıldıktan sonra bir dişi kurt tarafından bulunup emziriliyor.

Daha sonra kardeşlerin Roma kentinin kuruluşuyla ilişkilendirilen hikâyesi, şehrin en bilinen sembollerinden biri haline geliyor. Roma'nın futbol kulübü de bu tarihi sembolü armasında kullanıyor.

ROMULUS VE REMUS KİMDİR?

Romulus ve Remus, Roma mitolojisinde Roma şehrinin kuruluşuyla ilişkilendirilen ikiz kardeşlerdir. Efsaneye göre dişi kurt tarafından emzirilen kardeşlerden Romulus, Roma'nın kurucusu olarak kabul ediliyor.

Roma'nın logosunda dişi kurtla birlikte görülen iki çocuk da işte bu Romulus ve Remus kardeşlerdir. Bu nedenle kulübün logosu, doğrudan Roma şehrinin tarihi ve mitolojik kimliğiyle bağlantılıdır.

ROMA LOGOSUNDAKİ SARI VE KIRMIZI RENKLERİN ANLAMI

Roma'nın armasında dikkat çeken sarı ve kırmızı renkler de kulübün kimliğinin önemli parçalarıdır. Roma'nın geleneksel renkleri olan bu iki renk, kulübün formalarında ve çeşitli görsel çalışmalarında da kullanılıyor.

Dolayısıyla Roma logosunda yer alan dişi kurt ve Romulus-Remus figürlerinin yanı sıra sarı-kırmızı renkler de kulübün Roma kentiyle olan bağını güçlendiriyor.

ROMA LOGOSUNDAKİ HAYVAN İNEK Mİ?

Roma logosundaki hayvan inek değildir. Logoda yer alan hayvan, Roma'nın kuruluş efsanesindeki dişi kurttur. Dişi kurt figürünün altında yer alan iki çocuk ise Romulus ve Remus'u temsil eder.

Bu sembol, Roma futbol kulübünün ve Roma şehrinin en tanınan simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.