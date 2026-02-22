Roma Cremonese maçı hangi kanalda, Roma Cremonese nereden CANLI izlenir?

Serie A kapsamında oynanacak Roma Cremonese mücadelesi, maç öncesi en çok araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor. Roma'nın sahasında oynanacak bu kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar, "Roma Cremonese maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi, nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmaya ilişkin canlı yayın kanalı ve platform bilgileri haberimizde…

ROMA CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Roma – Cremonese mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Şampiyonluk ve üst sıralar için kritik öneme sahip olan maç, Türkiye'de birden fazla platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ROMA CREMONESE MAÇI HANGİ KANALLARDAN CANLI YAYINLANACAK?

Roma ile Cremonese arasında oynanacak İtalya Serie A karşılaşması, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

ROMA CREMONESE MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus, uydu yayınına ek olarak internet üzerinden de hizmet vermektedir. Platform, şifreli yayın yapmakta olup üyelik gerektirmektedir. Maç, mobil cihazlar, tabletler ve akıllı televizyonlardan canlı izlenebilecektir.

ROMA CREMONESE MAÇI TİVİBU SPOR 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu platformu üzerinden 78 numaralı kanal aracılığıyla izlenebilmektedir. Karşılaşma, Türksat uydusu ve internet altyapısı üzerinden şifreli olarak yayınlanacaktır.

ROMA CREMONESE MAÇI S SPORT 2 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport 2 kanalı; Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Yayın, uydu ve dijital platformlar üzerinden şifreli olarak sağlanacaktır.

ROMA CREMONESE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Roma – Cremonese mücadelesi, 22 Şubat Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

ROMA CREMONESE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu Serie A karşılaşması, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

ROMA CREMONESE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Roma ile Cremonese arasındaki mücadele, İtalya'nın başkentinde yer alan Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.