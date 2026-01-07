Haberler

Roeselare Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Roeselare Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CEV Cup Kadınlar organizasyonunda Roeselare ile Galatasaray Daikin kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen voleybolseverler, maçın başlama saati, hangi yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirileceği ve müsabakanın şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki, Roeselare – Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda yayınlanacak ve canlı izleme seçenekleri neler?

Roeselare ile Galatasaray Daikin, CEV Cup Kadınlar mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu önemli müsabakayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati, kanal bilgisi ve karşılaşmanın ücretsiz izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Roeselare – Galatasaray Daikin karşılaşması hangi kanalda ve nereden canlı olarak izlenebilir?

ROESELARE – GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Cup Kadınlar kapsamında oynanacak Roeselare – Galatasaray Daikin karşılaşması için Türkiye'de herhangi bir televizyon yayını bulunmuyor. Mücadele, resmi yayıncı kanalı olmadığı için TV ekranlarından canlı olarak yayınlanmayacak.

ROESELARE – GALATASARAY DAIKIN MAÇI CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

Karşılaşma, televizyon kanallarında yer almazken dijital platformlar veya resmi organizasyon yayınları üzerinden takip edilebilir. Yayın bulunmayan maçlar genellikle internet tabanlı alternatiflerle izlenebilmektedir. Müsabaka şifresiz yayın kapsamında yer almıyor.

ROESELARE – GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Roeselare ile Galatasaray Daikin arasındaki CEV Cup Kadınlar karşılaşması, 07 Ocak Çarşamba günü voleybolseverlerle buluşacak.

ROESELARE – GALATASARAY DAIKIN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, geç saatlerde oynanacağı için özellikle Avrupa'daki maç takvimine göre planlandı.

ROESELARE – GALATASARAY DAIKIN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CEV Cup Kadınlar mücadelesi, Belçika'da oynanacak. Roeselare ekibi, Galatasaray Daikin'i Roeselare Stadyumu'nda konuk edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

Komşuda büyük tehlike! Yine ilk hedef masum siviller oldu
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi

Fenerbahçe'yi tamamen silmiş! Cengiz'den çok çarpıcı itiraf
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi

Camideki görüntüleri tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı