Roblox açılacak mı? 4 Ocak Roblox ne zaman açılacak?

Türkiye'de çocuklara zarar verebilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle 7 Ağustos 2024 tarihinde mahkeme kararıyla erişime kapatılan Roblox, aradan geçen zamana rağmen hâlâ açılmadı. Bu durum, oyuncular arasında "Roblox neden kapalı?", "Roblox yeniden erişime açılacak mı?" sorularını yeniden gündeme taşıdı. Son günlerde internet kullanıcılarının en çok araştırdığı başlıklar arasında; "Roblox Türkiye'de açıldı mı?", "Erişim engeli kaldırıldı mı?" ve "Tekrar ne zaman oynanabilecek?" soruları öne çıkıyor. Roblox'a ilişkin en güncel bilgiler ve merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ROBLOX AÇILDI MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açıldığına dair şu ana kadar resmi bir açıklama ya da netleşmiş bir tarih bulunmuyor. Ancak platformun, Türkiye'de yerel temsilcilik oluşturma ve içerik denetim mekanizmalarını güçlendirme yönünde adımlar attığı biliniyor. Bu süreçlerin tamamlanması halinde Roblox'un yeniden erişime açılması ihtimali gündeme gelebilir.

ROBLOX NEDEN KAPALI?

Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Türkiye'de erişime kapatıldı. Kararda; oyun içerisindeki bazı içeriklerin çocuklar açısından risk oluşturabileceği, denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığı ve uygunsuz davranışlara zemin hazırladığı değerlendirmeleri yer aldı. Bu karar sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli uygulandı.

ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILIR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun gerekli teknik ve içerik düzenlemelerini hayata geçirmesi durumunda erişim engelinin kaldırılabileceğini belirtmişti. Roblox cephesinden yapılan açıklamalarda ise Türkiye'ye yönelik içerik politikalarının yeniden ele alındığı ve yasal uyum sürecinin sürdüğü ifade ediliyor. Şu an için kesin bir tarih bulunmazken, süreçte atılacak adımlar belirleyici olacak.