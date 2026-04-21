Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güreş dünyasının yaşayan efsanesi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası’nda devleşmeye devam ediyor. Kariyerine yeni bir başarı daha eklemek için mindere çıkacak olan şampiyon sporcunun final randevusu öncesi arama motorlarında "Rıza Kayaalp final maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?" araştırmaları zirveye ulaştı. Ay-yıldızlı mayoyla şampiyonluk için ter dökecek olan milli sporcumuzun bu kritik müsabakası, canlı yayın seçenekleri ve maç öncesi son dakika notlarıyla birlikte sizler için derlendi. İşte büyük finalin saati...

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? TARİHİ REKORA SON BİR ADIM

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Grekoromen stil 130 kiloda ay-yıldızlı mayoyu başarıyla temsil eden milli gururumuz Rıza Kayaalp, yarı finalde Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk'un diskalifiye edilmesiyle adını finale yazdırdı. Kariyerindeki 13. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak olan Rıza Kayaalp, bu zaferi elde etmesi durumunda Rus efsane Aleksandr Karelin'in rekorunu tarihe gömerek tek başına zirveye yerleşecek. Dev final, 21 Nisan 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Milli güreşçimizin tarihi rekor için Macar rakibi Darius Attila Vitek ile yapacağı zorlu mücadele, sporun adresi olan kanallardan naklen yayınlanacak. Güreşseverler bu kritik randevuyu TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecekler. Şampiyonanın başından beri Türk sporcuların mücadelesini ekranlara taşıyan TRT, madalya törenini de anlık olarak izleyicilerle buluşturacak.

RIZA KAYAALP MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tiran’daki Feti Borova Spor Salonu’nda düzenlenecek olan grekoromen stil 130 kilo final müsabakasının saati netleşti. Programdaki sarkmalara bağlı olarak değişkenlik gösterse de, Rıza Kayaalp’in şampiyonluk maçının Türkiye saati ile 19:30 ile 20:30 arasında başlaması bekleniyor. Tüm Türkiye, efsane sporcumuzun altın madalyayı boynuna takıp İstiklal Marşı'mızı okutacağı anı kilitlenmiş durumda.

YARI FİNALDE SKANDAL: RAKİBİ TOKAT ATINCA DİSKALİFİYE OLDU

Rıza Kayaalp'in finale giden yolu oldukça hareketli geçti. Yarı final mücadelesinde Belaruslu Pavel Hlinchuk karşısında 4-0 öndeyken, rakibi sportmenlik dışı bir hareketle milli sporcumuza tokat attı. Bu hareketin ardından hakemler tereddüt etmeden Hlinchuk'u diskalifiye ederek Rıza'yı finalist ilan etti. Rıza Kayaalp maç sonu yaptığı açıklamada, "Rekor kırmamam için her şeyi yapıyorlar ama sakinliğimi korudum. Ceddimiz belli, atamız belli; yarın aslanlar gibi o rekoru kıracağız" diyerek kararlılığını vurguladı.

TAHA AKGÜL’DEN RIZA KAYAALP’E ŞAMPİYON DESTEĞİ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, yakın dostu ve takım arkadaşı Rıza Kayaalp’i yalnız bırakmadı. Antrenman kıyafetlerini giyerek minder üzerine çıkan Akgül, Rıza’yı final maçına bizzat hazırladı. "Birbirimize çok iyi geliyoruz, beraber ısınacağız" diyen Akgül, Rıza’nın bu rekoru kırarak Türk güreş tarihine silinmeyecek bir iz bırakacağına inandığını belirtti