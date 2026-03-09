Rihanna'nın evine saldırı SON DAKİKA! Rihanna'nın evine kim saldırdı?

Los Angeles'ta şok eden bir olay yaşandı. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, malikanesinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırının Los Angeles'ta öğle saatlerinde gerçekleştiği ve evin önünde toplam 7 el ateş açıldığı bildirildi. Olay sırasında şarkıcının evde bulunduğu, ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Peki, Rihanna'nın evine kim saldırdı? Detaylar...

RIHANNA'NIN EVİNE KİM SALDIRDI?

Yetkililer, 30'lu yaşlarında olduğu belirtilen bir kadın şüphelinin, Rihanna'nın evine yönelik saldırıyı gerçekleştirdiğini doğruladı. Polis açıklamasına göre, şüpheli aracını evin önüne park ettikten sonra 7 el ateş açtı ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin aracı, şarkıcının evine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulundu.

Şüphelinin kimliği ve saldırıyı gerçekleştirme nedeni henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Los Angeles polisi, saldırı sonrası olay yerine sevk edildi. Yerel saatle 13.15'te gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Olay yerinde, saldırı tüfeğine ait boş kovanlar bulundu. Yetkililer CBS News'e yaptıkları açıklamada, hedef alınan evin Rihanna'ya ait olduğunu doğruladı. Boş kovanların toplanması ve incelenmesi, soruşturmanın kritik parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

SALDIRI SIRASINDA EVDEYDİ

Los Angeles Times'a konuşan emniyet kaynakları, saldırının gerçekleştiği sırada Rihanna'nın malikanede bulunduğunu belirtti. Neyse ki, şarkıcıya herhangi bir zarar gelmedi. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve çevredeki bölge güvenlik kameralarıyla takip altına alındı.

Uzmanlar, ünlü kişilerin evlerine yönelik saldırıların çoğunlukla önceden planlı olduğunu ve güvenlik önlemlerinin kritik önem taşıdığını vurguluyor.

7 EL ATEŞ AÇIP KAÇTI

Polisin verdiği bilgilere göre kadın şüpheli, araçla evin önüne geldi ve kısa süreliğine durduktan sonra toplam 7 el ateş açtı. Ardından hızla olay yerinden uzaklaşarak, şarkıcının evinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki bir noktada aracını bıraktı.

Saldırının ardından polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve şüphelinin bağlantıda olabileceği kişiler üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Saldırının nedeni ve şüphelinin motivasyonu hâlen belirsizliğini koruyor.