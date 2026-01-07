Haberler

Revna Sarıgül kimin kızı? Revna Sarıgül'ün babası kimdir?

Güncelleme:
Türkiye'nin iş ve sosyal yaşamında dikkat çeken isimlerden biri olan Revna Sarıgül, hem köklü aile geçmişi hem de aldığı eğitim ve yaşam tarzıyla gündemde. Peki, Revna Sarıgül kimin kızı? Revna Sarıgül'ün babası kimdir? Revna Sarıgül'ün aile hayatına dair detaylar haberimizde.

Revna Sarıgül, Türkiye'nin hem iş hem de sosyal çevrelerinde adından söz ettiren isimlerinden biridir. 1995 yılında İstanbul'da doğan Revna Sarıgül, köklü bir aile geçmişine sahiptir. Peki, Revna Sarıgül kimin kızı? Revna Sarıgül'ün babası kimdir? Detaylar...

REVNA SARIGÜL KİMİN KIZI?

Babası iş dünyasında tanınan iş insanı Dursun Çakır olan Revna'nın annesi hakkında ise kamuya açık detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bilinenler, annesinin İstanbul'un seçkin ve varlıklı ailelerinden birine mensup olduğudur.

Çakır ailesi, yıllardır iş dünyasında saygın bir konumda yer almakta ve Türkiye'nin ekonomik arenasında etkili bir aile olarak öne çıkmaktadır. Revna Sarıgül, bu güçlü aile geçmişiyle büyüyerek hem sosyal hem de iş çevrelerinde kendine sağlam bir yer edinmiştir.

REVNA SARIGÜL'ÜN BABASI KİMDİR?

Revna Sarıgül'ün babası, iş dünyasında tanınan ve saygın bir profil olarak bilinen Dursun Çakır'dır. Çakır, Türkiye'de çeşitli sektörlerde önemli yatırımlara sahip olması ve iş dünyasındaki köklü geçmişi ile tanınmaktadır. Ailesinin itibarı, Revna Sarıgül'ün hem sosyal hem profesyonel yaşamında etkili bir rol oynamıştır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
