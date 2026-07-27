Futbol dünyasında adı öne çıkan isimlerden biri olan Rene Mitongo, son dönemde gösterdiği performansın ardından merak edilen sporcular arasına girdi. Özellikle yaşı, fiziksel özellikleri ve futbol kariyeri hakkında bilgi edinmek isteyenler, "Rene Mitongo kimdir, Rene Mitongo kaç yaşında, boyu kaç cm?" sorularına yanıt arıyor. İşte Rene Mitongo'nun hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilen detaylar.

RENE MITONGO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ CM?

Belçika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Rene Mitongo, genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çekiyor. Standard Liège altyapısında yetişen santrfor, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde ortaya koyduğu oyunla Avrupa'nın önemli yetenekleri arasında gösterilmeye başladı. Futbolseverler ise "Rene Mitongo kimdir, kaç yaşında, boyu kaç cm?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Son dönemde adı transfer iddialarıyla da anılan Rene Mitongo, güçlü fiziği, golcü kimliği ve gelişime açık yapısıyla dikkat çeken genç forvetlerden biri olarak öne çıkıyor. İşte Belçikalı futbolcu Rene Mitongo'nun kariyeri ve biyografisine dair merak edilenler...

RENE MITONGO KİMDİR?

Rene Mitongo, 18 Ocak 2008 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Futbol kariyerini Belçika'nın köklü kulüplerinden Standard Liège'de sürdüren genç oyuncu, santrfor mevkisinde görev yapıyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla Avrupa futbolunda gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.

RENE MITONGO KAÇ YAŞINDA?

18 Ocak 2008 doğumlu olan Rene Mitongo, 18 yaşındadır. Genç yaşına rağmen profesyonel seviyede forma şansı bulan futbolcu, gelişimini sürdüren önemli yeteneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

RENE MITONGO BOYU KAÇ CM?

Rene Mitongo'nun boyu 1,87 metredir. 187 santimetrelik fiziği sayesinde hava toplarında etkili olan genç santrfor, fizik gücüyle rakip savunmalara zor anlar yaşatabiliyor.

STANDARD LIÈGE PERFORMANSI

Mitongo, 2025-2026 sezonunda Standard Liège U19 Takımı'nın en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Genç golcü, sezon boyunca tüm kulvarlarda çıktığı 44 resmi karşılaşmada 14 gol atarak önemli bir performans sergiledi.

Altyapıdaki başarılı grafiğinin ardından Standard Liège A Takımı'na yükselen Mitongo, Belçika Ligi'nde 6 maçta forma giyerek profesyonel futbol deneyimi kazandı.

BELÇİKA U19 MİLLİ TAKIMI'NDA DA FORMA GİYİYOR

Kulüp performansının yanı sıra Belçika U19 Milli Takımı'nın da formasını giyen Rene Mitongo, milli takım kariyerinde şu ana kadar 3 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti. Genç oyuncunun önümüzdeki yıllarda Belçika A Milli Takımı'nın adayları arasında yer alması bekleniyor.

RENE MITONGO'NUN OYUN ÖZELLİKLERİ

1,87 metrelik boyu, fiziksel gücü ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliğiyle öne çıkan Rene Mitongo, klasik santrfor özelliklerinin yanı sıra hareketli oyun yapısıyla da dikkat çekiyor. Hem sırtı dönük oynayabilen hem de savunma arkasına koşular yapabilen genç futbolcu, Avrupa futbolunun yakından takip ettiği yetenekler arasında gösteriliyor. 18 yaşında olmasına rağmen hem altyapıda hem de profesyonel seviyede kazandığı tecrübe, kariyeri adına önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.