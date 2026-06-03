Reha Muhtar ile Gülşen arasında 2000’li yılların ortasında magazin gündemini uzun süre meşgul eden ilişki, Türk eğlence basınında “Reha Muhtar–Gülşen olayı” olarak anılan süreçle birlikte yeniden kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Söz konusu gelişmeler, özellikle 2006 yılı itibarıyla televizyon programları, magazin haberleri ve basın yorumları üzerinden geniş yankı uyandırmıştır. Peki, Reha Muhtar Gülşen olayı nedir? Reha Muhtar Gülşen ilişkisi ne zaman başlamıştı? Detaylar haberimizde.

REHA MUHTAR GÜLŞEN OLAYI NEDİR?

Bu olayın merkezinde, Gülşen’in dönemin popüler televizyon programlarından birine konuk olması ve bu süreçte Reha Muhtar ile profesyonel iletişimin zamanla özel bir ilişkiye dönüşmesi yer almaktadır. İddialara göre, program sonrası başlayan yakınlaşma kısa sürede kamuoyunun da dikkatini çeken bir ilişkiye evrilmiştir.

İlişkinin medyaya yansımasıyla birlikte çift sık sık birlikte görüntülenmiş, bu durum magazin basınında geniş yer bulmuştur. Özellikle yaş farkı, dönemin medya dinamikleri ve her iki ismin de tanınırlığı nedeniyle olay uzun süre gündemde kalmıştır. Süreç, 2000’li yılların en çok konuşulan magazin başlıklarından biri olarak kayıtlara geçmiştir.

OLAYIN MAGAZİN BASININDA YANKISI

Reha Muhtar’ın televizyonculuk kariyerindeki güçlü konumu ve Gülşen’in müzik kariyerinde yükselişte olduğu bir döneme denk gelmesi, ilişkinin kamuoyunda daha fazla ilgi görmesine neden olmuştur. Magazin basını, bu süreci hem profesyonel hem de özel yaşam dengesi açısından yoğun şekilde işlemiştir.

REHA MUHTAR GÜLŞEN İLİŞKİSİ NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?

Reha Muhtar ile Gülşen arasındaki ilişki, 2006 yılında başlayan medya temaslarının ardından ortaya çıkan gelişmelerle gündeme gelmiştir. İkilinin tanışma sürecinin, Gülşen’in bir televizyon programına konuk olmasıyla başladığı ifade edilmektedir.

Bu program sürecinde Gülşen, dönemin gündeminde yer alan bazı özel hayat tartışmaları ve müzik kariyerine ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Program sonrasında Reha Muhtar ile yaşanan iletişimin, zaman içerisinde daha yakın bir ilişkiye dönüştüğü magazin haberlerine yansımıştır.

2006 DÖNEMİ VE İLK GÖRÜNTÜLER

2006 yılı itibarıyla basına yansıyan ilk birlikte görüntüler, ilişkinin kamuoyuna açık şekilde konuşulmasına neden olmuştur. Bu dönemde çiftin birlikte etkinliklerde ve sosyal ortamlarda yer aldığı haberleri magazin sayfalarında sıkça yer bulmuştur.

İLİŞKİNİN SÜRESİ VE SONLANMA SÜRECİ

İlişkinin uzun soluklu olmadığı, belirli bir süre devam ettikten sonra tarafların yollarını ayırdığı bilinmektedir. Ayrılığın ardından her iki isim de kendi kariyerlerine odaklanmış ve farklı dönemlerde farklı gündemlerle medyada yer almaya devam etmiştir.