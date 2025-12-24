Haberler

Regaip mi, Regaib mi yazılır? TDK'ye göre Regaip nasıl nasıl yazılır?

Güncelleme:
Regaip mi Regaib mi? Türk Dil Kurumu'nun yazım tercihleri, Türkçenin ses bilgisi kuralları temel alınarak belirleniyor. Özellikle yabancı kökenli kelimelerde, günlük dildeki söyleyiş biçimi yazı diline yansıyabiliyor. Peki, Regaip mi Regaib mi nasıl yazılır?

Yazımı sıkça karıştırılan kelimeler arasında yer alan "Regaip" ve "Regaib" kullanımı, zaman zaman gündeme geliyor. Türk Dil Kurumu'nun tercihinin hangi dil kuralına dayandığı merak ediliyor.

REGAİP Mİ REGAİB Mİ?

Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazım "Regaip" şeklindedir. Bu tercih, Türkçedeki ünsüz sertleşmesi ya da diğer adıyla son ses benzeşmesi kuralına dayanır. Türkçede kelime sonunda yer alan b, c, d, g ve ğ gibi yumuşak ünsüzler, çoğu zaman p, ç, t ve k gibi sert ünsüzlere dönüşür. Söyleyiş sırasında gerçekleşen bu değişim, zamanla yazımda da kabul görür.

"-b" sesiyle biten bazı alıntı kelimeler Türkçede yaygın kullanımda "-p" sesiyle telaffuz edilir. "Regaib" kelimesi de günlük dilde "Regaip" şeklinde söylenir. Türk Dil Kurumu, yazımda halk arasındaki yerleşik telaffuzu esas alır. Bu nedenle kelimenin yazımında "Regaip" biçimi tercih edilir ve yazım kılavuzlarında bu şekilde yer alır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
500

