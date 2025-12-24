Regaip Kandili neden kutlanır? Regaip Kandil'inin önemi nedir?

Üç ayların başlangıcıyla birlikte idrak edilen Regaip Kandili, İslam dünyasında manevi anlamı en yüksek geceler arasında yer alıyor. Peki, Regaip Kandili neden kutlanır, bu mübarek gecenin önemi nedir? Müslümanlar tarafından büyük bir hassasiyetle karşılanan Regaip Kandili'nin taşıdığı anlam ve manevi değeri merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

REGAİP KANDİLİ NEDEN KUTLANIR?

Regaip Kandili, İslam dininde rahmet, bereket ve mağfiretin bol olduğuna inanılan mübarek gecelerden biri olduğu için kutlanır. Bu gece, Allah'a yönelmenin, dua etmenin, tövbe ve istiğfarla manevi arınma yaşamanın önemli bir fırsatı olarak kabul edilir. Müslümanlar Regaip Kandili'nde ibadetlerini artırarak Allah'ın rızasını kazanmayı ve manevi olarak güçlenmeyi amaçlar.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaip Kandili, üç ayların ilk kandili olması sebebiyle büyük bir manevi öneme sahiptir. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen bu mübarek gece, rahmet kapılarının açıldığı, duaların kabulüne vesile olan özel zamanlardan biri olarak görülür. Regaip Kandili; kişinin kendini sorgulaması, geçmiş hatalar için tövbe etmesi ve manevi hayatına yeni bir başlangıç yapması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANIR?

Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilir. Miladi takvime göre her yıl tarihi değişmekle birlikte, Regaip Kandili akşam namazından sonra başlar ve gece boyunca ibadetle değerlendirilir. Müslümanlar bu geceyi dua, namaz, Kur'an-ı Kerim okuma ve hayır işleriyle ihya eder.