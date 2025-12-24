Haberler

Regaib Kandili'nde kılınan 20 rekat namaz nasıl kılınır, Regaib Kandili namazı var mı?

Güncelleme:
Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayı, ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili ile manevi bir iklim sunar. Bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin fazileti büyük kabul edilir. Regaip Kandili'nde namaz kılmanın sevap olduğu bilinmektedir.

Recep ayının ilk kandili olan Regaip Kandili'nde kılındığı söylenen 20 rekatlık namazın nasıl eda edildiği ve bu geceye özel bir namazın olup olmadığı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Regaip Kandili namazı var mıdır, varsa nasıl kılınır soruları sıkça gündeme gelmektedir.

REGAİB KANDİLİ NAMAZI VAR MI?

Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Mübarek geceleri nasıl değerlendirmek gerekir?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir. (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43) Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber(s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

Osman DEMİR
