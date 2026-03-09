Haberler

Reddi hakim nedir, reddi hakim istemek ne demek?
Güncelleme:
"Reddi hakim nedir, reddi hakim istemek ne demek?" sorusu, özellikle son dönemde gündeme gelen davalarla birlikte kamuoyunda sıkça araştırılan hukuki kavramlar arasında yer alıyor. Türk hukuk sisteminde tarafların adil yargılanma hakkını korumayı amaçlayan reddi hakim talebi, davaya bakan hakimin tarafsızlığı konusunda şüphe oluşması durumunda kullanılan önemli bir hukuki yol olarak biliniyor.

Hukuk gündeminde sıkça duyulan kavramlardan biri olan "reddi hakim", bir davada görev yapan hakimin tarafsızlığına yönelik şüphe bulunması halinde tarafların mahkemeden hakimin davadan çekilmesini talep etmesi anlamına geliyor. Peki reddi hakim nedir, reddi hakim istemek ne demek ve hangi durumlarda bu talep yapılabilir? İşte merak edilen hukuki detaylar.

Hukuk gündeminde zaman zaman kamuoyunun merak ettiği kavramlardan biri olan reddi hakim, özellikle önemli davalarda sıkça gündeme geliyor. "Reddi hakim nedir, reddi hakim istemek ne demek?" sorusu ise hem hukuk takipçileri hem de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk hukuk sisteminde adil yargılanma ilkesini korumayı amaçlayan bu uygulama, davaya bakan hakimin tarafsızlığı konusunda şüphe oluşması durumunda devreye giriyor.

REDDİ HAKİM NEDİR?

Reddi hakim, bir davaya bakan hakimin tarafsız davranamayacağına dair makul bir şüphe bulunması halinde davanın taraflarından birinin, hakimin o davadan çekilmesini talep etmesi anlamına gelir. Bu talep, mahkemeye sunulan resmi bir dilekçe ile yapılır. Mahkeme ise talebi değerlendirerek hakimin davaya devam edip etmeyeceğine karar verir. Amaç, yargılama sürecinin tarafsız ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

REDDİ HAKİM İSTEMEK NE DEMEK?

Reddi hakim istemek, davanın taraflarından birinin belirli gerekçelerle hakimin davaya bakmasını uygun görmemesi ve hakimin dosyadan çekilmesini talep etmesi anlamına gelir. Örneğin hakimin taraflardan biriyle akrabalık ilişkisi bulunması, taraflardan biriyle geçmişten gelen bir husumetinin olması ya da tarafsızlığını etkileyebilecek bir durumun ortaya çıkması bu talebin gerekçeleri arasında yer alabilir.

HANGİ DURUMLARDA REDDİ HAKİM TALEP EDİLEBİLİR?

Hukuk mevzuatına göre reddi hakim talebi belirli şartlara bağlıdır. Hakimin davanın taraflarıyla yakın ilişkisinin bulunması, davada menfaatinin olması veya tarafsızlığını etkileyebilecek bir durumun ortaya çıkması bu nedenler arasında sayılabilir. Talep kabul edilirse dava başka bir hakim tarafından görülmeye devam eder. Bu mekanizma, yargılamanın güvenilirliğini ve tarafların adil yargılanma hakkını korumayı amaçlar.

