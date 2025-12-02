Recep Usta kimdir? Recep Usta kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ve tiyatro dünyasında adı sıkça duyulmaya başlayan Recep Usta, performanslarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, genç oyuncunun kariyerinde hangi sürpriz adımlar var, nasıl bir yolculuktan geçiyor? İzleyiciler, Recep Usta'nın başarı hikâyesinin perde arkasını ve bilinmeyen yönlerini merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RECEP USTA KİMDİR?

Recep Usta, 2 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen genç bir Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Çocukluğunu mahalle kültürü içinde geçiren Usta, küçük yaşlardan itibaren oyunculuk hayali kurmuş ve lise yıllarında bu tutkusunu aktif olarak geliştirmeye başlamıştır.

İlk sahne deneyimlerini skeçlerde ve okul etkinliklerinde yaşayan Recep, oyunculuk alanındaki farkındalığını ilkokulda edinmiş, 16 yaşında ise kariyerine ciddi bir adım atmıştır. Hayatının dönüm noktası, ilk rol aldığı 'Şahsiyet' dizisinde canlandırdığı 'Deva' karakteri olmuştur. Bu proje, onun hem yeteneklerini gösterme hem de profesyonel dünyaya sağlam bir giriş yapma fırsatı olmuştur.

RECEP USTA KAÇ YAŞINDA?

Recep Usta, 2 Kasım 1997 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

RECEP USTA NERELİ?

Recep Usta, İstanbul doğumludur. Ailesi ise Türkiye'nin farklı şehirlerinden kökenlere sahiptir; annesi Samsunlu, babası ise Karamanlıdır.

RECEP USTA'NIN KARİYERİ?

Recep Usta, oyunculuk kariyerine 2018 yılında televizyon dizisi 'Şahsiyet' ile başlamıştır. Bu projede canlandırdığı 'Deva' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve oyunculuk dünyasında adını duyurmuştur. Kendisini geliştirmek için Ivana Chubbuck yöntemiyle çalışmakta, ayrıca kılıç, eskrim ve binicilik gibi sahneye katkı sağlayacak eğitimler almaktadır.

Boş zamanlarında at binmek, ok atmak, koşmak, yazmak, çizmek ve okumak gibi aktivitelerle hem kişisel gelişimini hem de oyunculuk yeteneklerini desteklemektedir. Recep Usta, azimli, inançlı ve sabırlı kişiliği ile gelecekteki projelerde de adından söz ettirecek genç yeteneklerden biridir.