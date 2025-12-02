Haberler

Recep Usta kimdir? Recep Usta kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Recep Usta kimdir? Recep Usta kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Televizyon ve tiyatro dünyasının yükselen isimlerinden biri olan Recep Usta, izleyicilerin dikkatini çeken performansları ve kararlı duruşuyla öne çıkıyor. Peki, Recep Usta kimdir? Recep Usta kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ve tiyatro dünyasında adı sıkça duyulmaya başlayan Recep Usta, performanslarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, genç oyuncunun kariyerinde hangi sürpriz adımlar var, nasıl bir yolculuktan geçiyor? İzleyiciler, Recep Usta'nın başarı hikâyesinin perde arkasını ve bilinmeyen yönlerini merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RECEP USTA KİMDİR?

Recep Usta, 2 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen genç bir Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Çocukluğunu mahalle kültürü içinde geçiren Usta, küçük yaşlardan itibaren oyunculuk hayali kurmuş ve lise yıllarında bu tutkusunu aktif olarak geliştirmeye başlamıştır.

İlk sahne deneyimlerini skeçlerde ve okul etkinliklerinde yaşayan Recep, oyunculuk alanındaki farkındalığını ilkokulda edinmiş, 16 yaşında ise kariyerine ciddi bir adım atmıştır. Hayatının dönüm noktası, ilk rol aldığı 'Şahsiyet' dizisinde canlandırdığı 'Deva' karakteri olmuştur. Bu proje, onun hem yeteneklerini gösterme hem de profesyonel dünyaya sağlam bir giriş yapma fırsatı olmuştur.

Recep Usta kimdir? Recep Usta kaç yaşında, nereli, kariyeri?

RECEP USTA KAÇ YAŞINDA?

Recep Usta, 2 Kasım 1997 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

RECEP USTA NERELİ?

Recep Usta, İstanbul doğumludur. Ailesi ise Türkiye'nin farklı şehirlerinden kökenlere sahiptir; annesi Samsunlu, babası ise Karamanlıdır.

Recep Usta kimdir? Recep Usta kaç yaşında, nereli, kariyeri?

RECEP USTA'NIN KARİYERİ?

Recep Usta, oyunculuk kariyerine 2018 yılında televizyon dizisi 'Şahsiyet' ile başlamıştır. Bu projede canlandırdığı 'Deva' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve oyunculuk dünyasında adını duyurmuştur. Kendisini geliştirmek için Ivana Chubbuck yöntemiyle çalışmakta, ayrıca kılıç, eskrim ve binicilik gibi sahneye katkı sağlayacak eğitimler almaktadır.

Boş zamanlarında at binmek, ok atmak, koşmak, yazmak, çizmek ve okumak gibi aktivitelerle hem kişisel gelişimini hem de oyunculuk yeteneklerini desteklemektedir. Recep Usta, azimli, inançlı ve sabırlı kişiliği ile gelecekteki projelerde de adından söz ettirecek genç yeteneklerden biridir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Trump'ın vurmaya hazırlandığı ülkenin lideri mitingde dans etti

Trump vurmaya hazırlanıyor, ülkenin lideri eğlence peşinde
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.