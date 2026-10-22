Recep İvedik 8 fragman izle (VİDEO) Recep İvedik 8 fragmanı yayımlandı!

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Disney+, Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik serisinin yeni filmi için ilk tanıtım fragmanını yayımladı. “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” adıyla duyurulan yapım, serinin yeni hikâyesiyle gündeme geldi. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu filmde, Recep İvedik bu kez farklı bir işle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Recep İvedik 8 film mi dizi mi, ne zaman çıkacak ve hangi platformda yayınlanacak? Detaylar...

RECEP İVEDİK 8 FRAGMANI YAYIMLANDI

Disney+, Recep İvedik serisinin yeni filmi “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” için ilk tanıtım fragmanını izleyicilerle paylaştı. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı yapım, serinin yeni hikâyesine ilişkin ilk görüntüleri ortaya koydu.

Daha önce ilk resmi duyuruları yapılan filmin iki ayrı kısımdan oluşacağı açıklanmıştı. Yeni yapımın ilk kısmı “Veresiye” adıyla tanıtılırken yönetmenliğini Togan Gökbakar üstleniyor. Şahan Gökbakar ise serinin ikonik karakteri Recep İvedik'i yeniden canlandırıyor.

RECEP İVEDİK 8 FRAGMAN İZLE! (VİDEO)

Recep İvedik 8'in ilk tanıtım fragmanı, Disney+ tarafından yayımlandı. “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” için paylaşılan fragman, filmin hikâyesine ilişkin ilk görüntüleri içeriyor.

Şahan Gökbakar'ın yeniden Recep İvedik karakterine hayat verdiği yapımda, karakterin Nurullah'ın kahvehanesini kurtarmak amacıyla giriştiği iş arayışı öne çıkıyor. Recep'in Hulusi'nin yerine güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamasıyla yaşanacak olaylar, filmin hikâyesinin temelini oluşturuyor.

Recep İvedik 8'in ilk tanıtım fragmanı Disney+ tarafından izleyicilerin beğenisine sunuldu.

RECEP İVEDİK 8 FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

RECEP İVEDİK 8 FİLM Mİ, DİZİ Mİ?

Recep İvedik 8, film olarak duyuruldu. Disney+ tarafından paylaşılan ilk tanıtım fragmanı, “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” adını taşıyor. Yapımın iki ayrı kısımdan oluşacağı daha önce açıklanmıştı.

RECEP İVEDİK 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik 8'in ilk kısmı “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” için tanıtım fragmanı yayımlandı. Ancak yapımın yayın tarihi henüz açıklanmadı.

RECEP İVEDİK 8 HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Recep İvedik 8'in ilk kısmı “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye”, Disney+ platformunda yayımlanacak. Yapım, yalnızca platform abonelerine özel olarak izleyiciyle buluşacak.

Disney+ tarafından ilk tanıtım fragmanı paylaşılan filmde Şahan Gökbakar, Recep İvedik karakteriyle yeniden başrolde yer alıyor. Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.